Capotamento deixa uma pessoa presa às ferragens, em Goianésia

Um acidente registrado na madrugada deste domingo (12/1) deixou uma pessoa presa às ferragens em um capotamento, em Goianésia, a 178 quilômetros da capital.

Conforme informações, os agentes do 18º Batalhão de Bombeiros Militar de Goianésia foram acionados para atender um capotamento envolvendo um veículo na Avenida Brasil, saída para Ceres.

De acordo com relatos, o veículo em que a vítima estava colidiu com pilares de uma rotatória, momento que ficou presa dentro do carro.

Quando os militares chegaram no local, fizeram contato com a vítima, que informou não estar lesionada, porém estava sem forças para se locomover.

Diante disso, a guarnição iniciou o processo de estabilização e retirada do homem, que não foi identificado. Ele foi encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município de Goianésia.

Além do capotamento que deixou uma pessoa presa às ferragens, em Goianésia, outro acidente deixou três jovens feridos, em Ipameri

Um acidente ocorrido no dia 29 de dezembro na GO-213, no município de Ipameri, deixou três jovens feridos. Segundo informações preliminares, o motorista teria perdido o controle da direção do veículo, o que ocasionou o capotamento.

O veículo trafegava pela rodovia mencionada quando o motorista, de 22 anos, por motivo ainda desconhecido acabou perdendo o controle da direção do carro, saiu da pista e capotou. Logo em seguida, o veículo chocou contra uma árvore. Além do motorista estava uma jovem de 18 anos e um rapaz de 20 anos.

O veículo foi guinchado e levado para o pátio da base de fiscalização da Polícia Rodoviária Estadual (PRE). Foi constatado que o carro não estava com o licenciamento em dia, e conforme apurado, o motorista não possui Carteira Nacional de Habilitação (CNH). O acidente foi registrado pela PRE de Ipameri.

As vítimas foram encaminhadas por equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) ao Pronto Atendimento do Hospital Municipal de Ipameri.