Carro desgovernado atropela crianças em calçada, em Senador Canedo

Quatro crianças foram atropeladas por um carro desgovernado enquanto brincavam na calçada de uma casa, em Senador Canedo. O acidente ocorreu na noite deste domingo (12/1), na Vila Santa Rosa. O motorista estava bêbado e foi preso e autuado em flagrante.

Um vídeo registrado por uma câmera de segurança mostra o exato momento em que o carro invade a calçada onde as crianças estão. Pelas imagens é possível perceber que o veículo segue em alta velocidade e o motorista parece perder o controle da direção ao tentar passar por uma rotatória. Assista:

[custom_player src=’zoevideos.net/player/s092bd0e379d3f9cfb25bdf647e35bdf6′]

Após atropelar crianças em calçada, em Senador Canedo, motorista tentou fugir, mas foi detido por familiares

Das quatro crianças, duas ficaram feridas com mais gravidade. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, uma vítima de 12 anos foi socorrida e levada ao Hospital de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol). Já o mais novo, de 6 anos, foi levado a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas deve ser transferido ao Hugol assim que uma vaga for liberada. Ele sofreu uma fratura na tíbia.

Após atropelar as crianças, o motorista do carro ainda tentou fugir, mas foi detido pelos familiares das crianças até a chegada da polícia. Ele foi preso e encaminhado à Delegacia de Senador Canedo. O motorista foi submetido ao teste do bafômetro que constatou 0.98 miligramas de álcool por litro de ar expelido. O valor é três vezes maior do que o permitido.

Além de motorista bêbado que atropelou crianças, condutor é preso após desmaiar no volante; ele também estava embriagado

Um motorista bêbado foi preso e autuado depois de desmaiar ao volante e só acordar 1 hora após ser carregado por policiais até a Delegacia de Anápolis. O caso ocorreu na madrugada deste sábado (11/1), durante operação da Delegacia Especializada em Investigações de Crimes de Trânsito (DICT) da cidade.

De acordo com informações da corporação, o jovem, que mora em Abadiânia, foi para festa em Anápolis. Depois de ingerir bebida alcoólica, ele pegou o volante para tentar ir embora. Ao chegar na Rua Pinheiro Chagas com a São Francisco, no bairro Jundiaí, região Central do município, o motorista acabou desmaiando.

Ele foi submetido ao teste do bafômetro que apontou que ele tinha 0,86 mg/l de álcool no organismo. Mesmo embriagado, ele pretendia pegar a rodovia e voltar para Abadiânia.