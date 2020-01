Goiânia recebe evento com 460 vagas de cursos gratuitos; confira lista

Goiânia recebe entre os dias 14 e 30 de janeiro um evento que oferta 460 vagas de cursos gratuitos. As oficinas disponíveis são: finanças pessoais, cozinha prática, inteligência emocional, redes sociais, cafés especiais, robótica, cortes e penteados, design de joias, dicas de currículo e entrevista de emprego, maquiagem e confeitaria.

O evento é promovido pelo Shopping Cerrado, localizado na Avenida Anhanguera, no Setor Aeroviário, em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai). Os cursos serão ministrados nas terças, quartas e quintas-feiras, sempre às 16h30 e/ou às 19h, em um espaço localizado no piso térreo, ao lado da loja Kalunga.

Para se inscrever, o interessado deve acessar a plataforma online Sympla (https://www.sympla.com.br/eventos/goiania-go). O prazo para cadastro segue aberto enquanto houver vagas. O local está sujeito à lotação máxima de 20 pessoas, no caso das oficinas de robótica, e 30 pessoas, nas demais.

Programação de cursos gratuitos em Goiânia

14/1 (terça-feira)

16h30 – Finanças Pessoais – SENAI | 30 vagas

19h – Cozinha Prática (Risoto do Cerrado) – Chef Christopher Cardoso | 30 vagas

15/1 (quarta-feira)

16h30 – Inteligência Emocional – SENAI | 30 vagas

19h – Cozinha Prática (Salmão com Molho de Romã) – Chef Fabim | 30 vagas

16/1 (quinta-feira)

16h30 – Poder das Redes Sociais – SENAI | 30 vagas

19h – Cafés especiais – Speciale Café | 30 vagas

21/1 (terça-feira)

16h30 – Robótica – SENAI | 20 vagas

19h – Robótica – SENAI | 20 vagas

22/1 (quarta-feira)

19h – Cortes e penteados – Daiana Barbosa | 30 vagas

23/1 (quinta-feira)

19h – Cafés especiais – Speciale Café | 30 vagas

28/1 (terça-feira)

16h30 – Ateliê de Dicas Especiais – Lindyse Joias | 30 vagas

19h – Ateliê de Dicas Especiais – Lindyse Joias | 30 vagas

29/1 (quarta-feira)

16h30 – Dicas de currículo e entrevista de emprego | 30 vagas

19h – Maquiagem – Via MakeUp | 30 vagas

30/1 (quinta-feira)

16h30 – Maquiagem – Via MakeUp | 30 vagas

19h – Confeiteiros – Mago Confeitaria | 30 vagas

Cursos gratuitos integram programação de férias

De acordo com o gerente de marketing do Shopping Cerrado, Augusto César, o evento tem como objetivo oferecer novos conhecimentos e possibilidades aos clientes. Ele reforça ainda que o estabelecimento se propõe a ser bem mais do que um local de compras.

“Em 2019, pensando em gerar conteúdo para nosso público, realizamos alguns workshops e tivemos uma aceitação muito boa. Diante disso, pensamos em concentrar vários temas logo no início deste ano, quando algumas pessoas estão de férias”, contou.

Os cursos gratuitos são oferecidos pelo Shopping Cerrado em parceria com o Senai e lojistas, como a Speciale Café, Lindyse Joias e Via MakeUp; além de estabelecimentos e profissionais parceiros.