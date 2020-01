Homem fica ferido ao levar choque em telhado de galpão, em Luziânia

Um homem ficou ferido após levar um choque no telhado de um galpão onde trabalhava, em Luziânia, a 195 quilômetros da capital.

Conforme informações do Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO), o homem estava colocando calhas e rufos no galpão quando uma peça de metal bateu no fio de alta tensão.

Neste momento, o homem sofreu uma descarga elétrica e ficou caído no telhado, que possui aproximadamente cinco metros de altura.

Com técnicas de salvamento em altura, os militares subiram no telhado e constataram que a vítima havia tomado uma descarga elétrica que entrou no tórax e saiu no pé direito.

Apesar do choque, o homem estava consciente e orientado. Ele foi resgatado pela fachada do prédio com a técnica triângulo resgate.

O Corpo de Bombeiros do Distrito Federal realizou o transporte da vítima, dando sequência aos procedimentos de suporte básico de vida. O caso aconteceu no último sábado (11/1).

Além do homem que ficou ferido ao levar choque em telhado de galpão, em Luziânia, outro morreu após levar choque e cair de altura de 4 metros, em Três Ranchos

Um eletricista morreu depois de levar um choque elétrico, durante uma manutenção em um condomínio localizado em Três Ranchos, na região sudeste de Goiás. Após receber a descarga elétrica, Jonatas Ferreira da Costa, de 28 anos, caiu de uma altura de quatro metros.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o jovem chegou a receber os primeiros socorros por equipes de uma ambulância do município, mas no caminho para a Santa Casa de Misericórdia de Catalão, na GO-330, sofreu uma parada cardiorrespiratória e a corporação assumiu o atendimento.

No momento do acidente, ocorrido nesta quarta-feira (8/1), Jonatas estava realizando uma manutenção na rede elétrica de uma casa. Ele estava acompanhado por um amigo.

Ao dar entrada na Santa Casa de Misericórdia de Catalão, Jonatas ainda passou por procedimento de ressuscitação cardiorrespiratória, mas, segundo a unidade de saúde, morreu por volta das 15h.