Padrasto dorme e enteada fica ‘abandonada’ por 4h em praça de Goiânia

Uma criança de 2 anos de idade foi resgatada em uma praça de Goiânia após ser ‘abandonada’ pelo padrasto em uma praça no Residencial Recanto do Bosque, em Goiânia. O Conselho Tutelar foi acionado e constatou que o padrasto dormia no chão da praça enquanto a enteada brincava; ele permaneceu no local por cerca de 4 horas e enquanto isso a menina ficou sem cuidados. O caso ocorreu neste domingo (12/1).

De acordo com a conselheira Érika Reis, que atuou na ocorrência, a menina apresentava hematomas no rosto. A mãe da criança foi localizada e foi constatado que ela e a irmãzinha gêmea da menina também estavam com ferimentos. A mulher e as duas filhas foram encaminhadas ao Instituto Médico Legal (IML) de Goiânia, onde passaram por exames.

Após o resgate, o Conselho Tutelar deixou as duas meninas aos cuidados da avó materna. Conforme Érika, o Conselho concluiu que houve negligência, uma vez que a criança foi colocada em risco. E para ela, como o caso envolve duas irmãs, quando uma é exposta a riscos, provavelmente a outra também é.

Atuando em casos como de enteada ‘abandonada’ pelo padrasto em praça de Goiânia, conselheiros foram eleitos em 2019

Aconteceram no dia 6 de outubro as eleições para o Conselho Tutelar de Goiânia, e as regiões Centro-Sul, Norte, Leste, Oeste, Noroeste e Campinas elegeram cinco conselheiros cada.

Todas as pessoas com mais de 16 anos e com título de eleitor em situação regular puderam votar, num processo eleitoral que correu até às 17 de ontem. Os mandatos têm duração de quatro anos e serão exercidos de 2020 a 2024. Cada eleitor poderá votar em 5 candidatos ao Conselho Tutelar da sua região.

Junto com os cinco conselheiros de cada região, também foram eleitos cinco suplentes, que assumem a vaga do titular em caso de vacância. Veja lista abaixo:

