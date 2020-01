Para fugir de fiscalização, motociclista arrasta policial em Novo Gama

Na tarde desta domingo (12/1), para fugir de fiscalização um motociclista arrastou um policial da Polícia Rodoviária Federal (PRF), em Novo Gama, município do entorno do Distrito Federal.

O homem desobedeceu a ordem de parada e fugiu pela a DF-290 e quando notou que estava sem saída, jogou seu veículo para cima do policial o derrubando no chão.

Segundo a corporação, durante a fiscalização da PRF no Engenho das Lajes, que é um povoado do Distrito Federal, na BR-060, o condutor da motocicleta, modelo Suzuki GSR 750, desobedeceu a ordem de parada e fugiu pela rodovia DF-290.

Diante da situação, os policiais do Corpo de Motociclista da Polícia Rodoviária Federal (PRF) foram em busca do motociclista, realizando um acompanhamento tático.

A corporação conseguiu realizar a abordagem do homem na altura do Novo Gama, em um estacionamento.

Com a ação do homem, o policial rodoviário federal foi arrastado sobre a motocicleta e logo em seguida derrubado no chão.

Diante da situação, uma equipe da Polícia Rodoviário Federal empreendeu busca pelo infrator, conseguindo identifica-lo momentos depois do acontecido.

Ainda de acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Polícia Federal de Brasília, onde o fugitivo se apresentou e foi enquadrado por dirigir veículo pondo em perigo a segurança alheia e lesão corporal.

A corporação informou que o policial que foi arrastado por homem que tentou fugir de fiscalização sofreu lesões leves e passa bem.