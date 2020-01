Polícia apreende carne bovina roubada avaliada em R$ 300 mil, no DF

Em operação conjunta entre as Polícias de Goiás e do Distrito Federal (DF), uma carga de carne bovina roubada avaliada em R$ 300 mil foi recuperada, neste domingo (12/1), no DF.

A ação contou com a integração da Delegacia Estadual de Repressão a Furtos e Roubos de Cargas (Decar) de Goiás, da PC do Distrito Federal e com a Polícia Militar do Distrito Federal.

Conforme informações, a carga foi embarcada em Tocantins e seria entregue no Rio de Janeiro, entretanto foi roubada na madrugada do último sábado (11/1).

Após o roubo, todos os produtos foram levados para uma casa, localizada em Ceilândia, no Distrito Federal. No endereço, um casal foi localizado e encaminhado para a delegacia.

Além do carregamento de carne bovina, os militares também recuperaram um caminhão e o baú da empresa da vítima. Uma arma de fogo também foi apreendida.

Além do caso onde a polícia apreendeu carne bovina roubada avaliada em R$ 300 mil, no DF, carga roubada de farinha láctea também foi apreendida, em Goiás

A quinta fase da Operação Livrai-nos do Mal apreendeu uma carga roubada de farinha láctea (produto lácteo) de uma famosa marca do ramo. A ação foi realizada no dia 3 de outubro pela Polícia Civil, por meio Delegacia Estadual de Repressão a Furtos e Roubos de Cargas (Decar), com apoio da força-tarefa formada em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Polícia Militar (PM).

De acordo com a corporação, a carga foi roubada na segunda-feira (1/10), nas proximidades da cidade mineira de Centralina, na região Sudeste do país. O caminhão estava com placas que não condiziam com o chassi, sendo constatado pela polícia que se tratava de um veículo roubado no dia 5 de setembro, em São Paulo, carregado com uma carga de eletrodoméstico.

Os levantamento da realizados pela força-tarefa já indicaram a qualificação de mais de três pessoas envolvidas tanto no primeiro, quanto no segundo roubo. O prejuízo causado às empresas ultrapassa R$ 500 mil. A carga e o caminhão foram entregues às vítimas.