PRF apreende mais de uma tonelada de cocaína, em Cristalina

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu mais de uma tonelada de de substância análoga a cocaína, na tarde deste domingo (12/1), na BR-050, em Cristalina, município do interior de Goiás.

A apreensão aconteceu durante fiscalização de rotina na BR-050. Por volta de 12h, os agentes rodoviários resolveram abordar um caminhão que seguia sentido Catalão para Cristalina, na altura do Km 110.

Os policiais desconfiaram do nervosismo do motorista e também da rota incomum com um veículo aparentemente vazio. Ao fiscalizar o veículo, toda a droga foi encontrada.

Conforme informações, toda a droga, cerca de 1,1 tonelada, estava dentro do tanque de uma carreta de óleo vegetal. Esta foi a maior apreensão de cocaína pela PRF na região do Distrito Federal e Entorno.

Os policiais solicitaram apoio do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal para abrir o tanque utilizado para óleo vegetal. Ao todo, haviam 1100 tabletes com cerca de 1 kg da droga. A carga está avaliada em mais de R$ 46 milhões de reais.

Ao ser questionado, o motorista afirmou que pegou a carreta em Campinas, São Paulo, e entregaria em Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia. O veículo foi levado para a Unidade Operacional da PRF em Santa Maria (DF), onde foi aberto o tanque e constatada a carga ilícita.

O motorista do veículo foi preso e encaminhado, juntamente com a droga, para a Polícia Federal em Brasília, onde responderá pelo crime de tráfico de drogas. Uma perícia também será realizada no veículo para averiguar vestígios de adulteração.

Além do caso onde a PRF apreendeu mais de uma tonelada de cocaína, em Cristalina, um casal também foi preso com drogas em Anápolis

Um casal foi preso em um posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Anápolis, no último sábado (11/1), pelo crime de tráfico de drogas. Na tentativa de passarem ilesos pela barreira policial, a dupla havia escondido cerca de 50 quilos de maconha no fundo falso do carro em que estavam.

Segundo informações da PRF, o casal estava num veículo vindo de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, com destino a Brasília, Distrito Federal, quando foi abordado pelos policiais. Durante a abordagem, foi verificado que o homem já possuía um mandado de prisão em seu nome. Neste momento, os agentes da PRF que atuavam na abordagem resolveram fiscalizar com maior rigor o veículo em que estava o casal. Foi então que descobriram um fundo falso na região do porta-malas do carro.

No esconderijo, os policiais se depararam com cerca de 50 quilos de maconha que seriam levados e entregues na capital federal. Pelo transporte ilícito, os dois receberiam a quantia de R$ 10 mil.

Ainda conforme a PRF, a dupla foi presa em flagrante e conduzida à autoridade policial em Anápolis.