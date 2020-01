Unidades do Vapt Vupt no Entorno do DF deixam de emitir carteira de trabalho

As unidades do Vapt Vupt nas cidades goianas no Entorno do Distrito Federal não vão mais emitir a Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS). Ao todo sete cidades foram tiveram a prestação deste serviço prejudicada, sendo elas Planaltina, Valparaíso, Luziânia, Santo Antônio do Descoberto, Cristalina, Formosa e Posse.

A determinação de suspensão imediata do serviço foi dada na última sexta-feira (10/1), pelo Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado da Administração (Sead), via Superintendência Regional do Trabalho do Distrito Federal.

Segundo a nota emitida pela Sead, as cidades afetadas são jurisdicionadas, no Ministério da Economia, à Superintendência Regional do Trabalho do Distrito Federal, responsável pela decisão de encerrar as atividades sem aviso prévio.

Além disso, o Governo de Goiás explicou na nota que entende a importância da digitalização dos serviços, porém acredita que este processo deve ser realizado com planejamento e esclarecimentos à população.

O Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado da Administração – Sead, informa que na manhã da última sexta-feira, 10, foi dada, via Superintendência Regional do Trabalho do Distrito Federal, determinação para a imediata paralisação dos serviços de emissão de Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) nas unidades do Vapt Vupt das cidades do entorno do Distrito Federal. A medida prejudica a prestação de serviços nos municípios de: Planaltina, Valparaíso, Luziânia, Santo Antônio do Descoberto, Cristalina, Formosa e Posse. O anúncio ocorreu sem formalização documental por parte do Ministério.

As cidades afetadas são jurisdicionadas, no Ministério da Economia, à Superintendência Regional do Trabalho do Distrito Federal, responsável pela decisão de encerrar as atividades sem aviso prévio. Apesar de não corroborar com a decisão, Vapt Vupt e Secretaria de Desenvolvimento Social (responsável pelo Sine) são apenas intermediários no processo de emissão da Carteira de Trabalho.

O Governo de Goiás entende que o novo procedimento, respaldado pela justificava de estimular o uso da CTPS digital, deve ser adotado de maneira gradativa, com amplo diálogo com os órgãos estaduais responsáveis pela emissão do documento. É inegável a importância da digitalização dos serviços, mas o processo deve ser realizado com planejamento e esclarecimentos à população.

A confecção do documento pode ainda ser suspensa nas demais unidades do programa Vapt Vupt, já que, até o momento, o Ministério da Economia não se manifestou acerca da quantidade de papel-moeda (material necessário para a impressão da CTPS) que será disponibilizada mensalmente.​