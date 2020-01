Caiado atende militares e prorroga benefícios de aposentadoria da classe

Foi assinada na tarde da última segunda-feira (13/1), pelo governador Ronaldo Caiado (DEM), a prorrogação dos benefícios de aposentadoria dos policiais e bombeiros militares do Estado de Goiás. A prorrogação atende a uma reivindicação da classe e se estende por dois anos.

Estiveram com Caiado, no momento da assinatura, o deputado estadual Coronel Adailton (Progressistas), representante da Polícia Militar (PM) na Assembleia Legislativa de Goiás, o secretário de Segurança Pública do Estado, Rodney Miranda, a secretária da Economia, Cristiane Schmidt e outros representantes da classe militar. Em um vídeo publicado no Twitter, onde aparece ao lados das autoridades e políticos assinando a prorrogação, Caiado falou sobre momento. “Isso aqui é uma reivindicação trazida pelo nosso deputado estadual e coronel Adailton, com aval também do nosso presidente e do secretário de Segurança Pública”, disse.

Conforme o governador, seguindo determinação do governo federal, o Estado que não manifestasse interesse em estender esse direito teria os benefícios extintos a partir do próximo dia 15. A resposta à demanda veio em resposta para garantir a manutenção das prerrogativas. “Eu, prontamente, atendi a essa solicitação para garantir o melhor para esses policiais que se dedicam por Goiás”, comemorou Caiado.

O prorrogação do prazo diz respeito a aprovação na Alego da PEC da Reforma da Previdência, que adequa as regras de aposentadoria dos servidores estaduais às novas regras federais.

Deputado comemorou prorrogação de benefícios de aposentadoria da classe militar assinada por Caiado

Pelo Facebook, o deputado estadual Coronel Adailton comemorou o acontecimento. O coronel é porta-voz da Polícia Militar do Estado de Goiás na Assembleia, e vinha insistindo da reivindicação acatada por Caiado recentemente.

“Em reunião nesta tarde com o Governador Ronaldo Caiado e sua equipe técnica, chegamos a melhor solução e foi assinado o decreto que prorroga os direitos adquiridos dos nossos Militares Estaduais até o dia 31 de dezembro de 2021. Este, é o reconhecimento e a motivação para centenas de Policiais e Bombeiros Militares que estão prestes a ingressar na reserva remunerada!”, celebrou.