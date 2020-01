Homem paga R$ 17 mil por cocaína e é preso em Jataí

Nesta terça-feira (14/1) um homem foi preso pela Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO) após pagar R$ 17 mil por cocaína, em Jataí, a 321 quilômetros de Goiânia.

Segundo a corporação, o homem de 26 anos já possui antecedentes criminais por homicídio, tráfico de drogas e receptação.

De acordo com informações da Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO), nesta terça-feira (14/1) a as equipes do Tático Móvel e Recobrimento do 15ºBPM receberam informações sobre um indivíduo que iria realizar uma entrega de drogas no setor Jardim Rio Claro, em Jataí.

Diante da situação, os policiais militare intensificaram o patrulhamento nas imediações do local da denúncia e lograram êxito em abordar o o homem acusado, de 26 anos.

O infrator da lei já possue antecedentes criminais por homicídio, tráfico de drogas e receptação. Em poder do abordado, acusado de pagar R$ 17 mil por cocaína, foram encontradas algumas porções de crack.

Ainda de o com informações da Polícia Militar do Estado de Goiás, dando sequência as diligências os policiais militares se deslocaram até uma residência no setor Santa Terezinha, em Jataí e lograram êxito em localizar 1 quilo de pasta base.

Segundo o homem de 26 anos, ele teria pago a quantia de R$17 mil por cocaína. Diante dos fatos, o infrator foi conduzido a Delegacia de Polícia local para providências cabíveis.

Além de homem preso após pagar R$ 17 mil por cocaína, PM prendeu homem com grande quantidade de cocaína

Em novembro do ano passado, a Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO) prendeu um homem com R$ 900 mil em cocaína pura, em Jataí, a 322 quilômetros de Goiânia.

Segundo a corporação, o homem que transportava a carga de cocaína pura foi preso em flagrante. Ele afirmou que receberia R$ 800 reais por cada quilo de droga, um total de R$ 18 mil reais.

De acordo com informações da Polícia Militar de Goiás, a prisão aconteceu por meio da equipe do Comando de Operações de Divisas (COD), durante a realização da Operação Hórus, em Jataí, na região Sudoeste de Goiás.

Na ocasião, a corporação abordou Márcio Camilo Ribas, de 36 anos, que estava em uma camioneta IX-35.