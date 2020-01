Liminar, que suspendia efeitos da PEC da Previdência, concedida ao Sindipúblico é derrubada pelo STF

Nesta terça-feira (14/1) a Procuradoria-Geral do Estado de Goiás (PGE) informou que liminar, que suspendia efeitos da PEC da Previdência, concedida ao Sindipúblico foi derrubada pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

Na última segunda-feira (13/1) o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO) derrubou a liminar concedida ao deputado Cláudio Meirelles (PTC), que suspendia estatutos e o Protege.

De acordo com a Procuradoria-Geral do Estado de Goiás (PGE), nesta terça-feira (14/1) o Supremo Tribunal Federal (STF) derrubou a liminar do Sindipúblico que havia suspendido os efeitos da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Previdência estadual.

Esta PEC da Previdência foi promulgada no início de janeiro deste ano. A nova decisão, que suspende a liminar foi assinada pelo presidente do STF, ministro Dias Toffoli.

Dias Toffoli, presidente do supremo, acolheu as argumentações da Procuradoria-Geral do Estado de Goiás (PGE). Segundo o ministro, a liminar, que foi concedida pela juíza juíza Anelise Beber Rinaldin, foi proferida após publicação da reforma estadual da Previdência no Diário Oficial do Estado (DOE).

“De modo que não teria o condão de atingi-la em seus efeitos, estando a norma submetida, a partir desse marco, tão somente ao controle objetivo de constitucionalidade”, finaliza.

Segundo o Sindipúblico havia “impossibilidade de o Estado deflagrar processo legislativo visando à alteração do regime de previdência dos servidores públicos do Estado de Goiás antes da promulgação de emenda de mesmo teor relativa aos servidores efetivos da União”.

Na última segunda-feira (13/1), também foi derrubada pelo Tribunal de Justiça de Goiás a liminar concedida ao deputado Cláudio Meirelles (PTC), que suspendia estatutos e o Protege.

No pedido do deputado Cláudio Meirelles, foi pontuado que as leis foram promulgadas sem sua assinatura, o que, segundo ele, feria o regimento interno da Assembleia Legislativa de Goiás (Alego).

Além disso, o parlamentar é o primeiro secretário da mesa diretora da Alego, devido isso os projetos de lei aprovados passam por suas mãos para que sejam assinados e publicados.