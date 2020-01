Menina que caiu de toboágua em Catalão será batizada dentro do Hugol, em Goiânia

Após cair de um toboágua em Catalão e se ferir gravemente, no último sábado (11/1), uma menina de 5 anos foi internada com traumatismo craniano no Hospital Estadual de Urgências da Região Noroeste de Goiânia (Hugol), em Goiânia. E será nesse local, conforme decisão tomada pela família, que a criança, que caiu de uma altura de 5 metros, será batizada por um padre.

No último domingo (12/1), a tia da vítima, Ludmila Tavares Arruda, teve um conversa com um padre da Catedral de Goiânia e tomou a decisão. Segundo ela, o ato já estava sendo planejado antes, mas não houve tempo. A um veículo local, Ludmila comentou sobre a importância do batismo, o que, de acordo com ela, pode ajudar até mesmo na cura da sobrinha. “Resolvemos fazer aqui mesmo no hospital”, informou.

A vítima de 5 anos é neta de um fotógrafo bastante conhecido de Catalão, Zaga Arruda. Ao ser internada, constatou-se que a menina sofreu um grave traumatismo craniano. Porém, apesar de ter tido uma hemorragia, seu estado de saúde é visto como estável.

Menina que caiu de toboágua em Catalão e será batizada dentro do Hugol está em coma induzido

O acidente aconteceu no último sábado em clube do município de Catalão localizado às margens da BR-050, o Clube Recreio Colonial. A mãe da vítima, Harleny, relata que a filha subiu no toboágua e a gritou. Nesse momento, a mulher pediu para a filha descer, mas logo em seguida acabou caindo do brinquedo.

A criança foi socorrida por uma equipe do Corpo de Bombeiros. Segundo a corporação, ela tinha ferimentos no rosto, braços, pernas e inchaço na parte esquerda do crânio. A menina, agora, está em coma induzido para evitar uma nova hemorragia. O avô, Zaga Arruda, está tentando obter as imagens das câmeras de monitoramento para entender o que aconteceu. Nenhum registro policial foi feito até o momento.