Menores pedem água a idosa, a roubam e enforcam com coleira, em Goiás

Uma idosa de 89 anos foi agredida e enforcada com uma coleira de cachorro depois de abrir o portão de casa para dar água a dois menores conhecidos dela. Eles armaram tudo para roubar o celular da vítima. O crime ocorreu nesta segunda-feira (13/1), em Senador Canedo, na Região Metropolitana de Goiânia.

À polícia, ela relatou que os dois adolescentes, de 12 e 16 anos, bateram no portão pedindo um copo de água. Eles aproveitaram o momento e invadiram a casa para roubar. A vítima contou ainda que eles a enforcaram com uma coleira e a arrastaram pela casa, enquanto procuravam por dinheiro.

Menores que invadiram casa de idosa a enforcaram com coleira, em Senador Canedo, foram apreendidos

Após encontrarem o celular da idosa, os menores fugiram e a deixaram desmaiada. Eles, que são irmãos, foram encontrados e apreendidos em casa. Além disso, os menores indicaram à PM a loja para onde haviam vendido o aparelho celular. O homem, dono do estabelecimento, alegou que não sabia a procedência do telefone. Ele foi preso por receptação.

Ao acordar, a idosa pediu ajuda aos vizinhos, que acionaram a Polícia Militar. Após o registro da ocorrência, ela foi levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Senador Canedo. Ela recebeu atendimento médico e foi liberada, com hematomas no pescoço.

Idoso de 71 anos é internado após ser agredido em assalto

Recentemente um idoso de 71 anos também foi agredido por assaltantes após ter a casa invadida. O caso ocorreu no último dia 8, em Anápolis. Segundo a Polícia Militar, dois criminosos, armados com facão, agiram com “extrema violência” para roubar o carro da vítima.

Os criminosos invadiram a casa do idoso, que estava acompanhado pela esposa, com o objetivo de roubar o carro. Durante a ação, a vítima foi espancada e ameaçada pelos bandidos, que estavam armados com um facão. Devido as agressões, o idoso de 71 anos precisou ser socorrido e levado ao Hospital Estadual de Urgências de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HUANA).

Após o ocorrido, a Polícia Militar foi acionada. Com base nas informações repassadas pela vítima, os policiais encontraram o veículo roubado durante patrulhamento por Terezópolis, município próximo a Anápolis. O caso seria entregue a uma mulher, esposa de um detento que cumpre pena por tráfico de drogas. Os dois criminosos e a receptadora foram presos.