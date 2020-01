Mesmo com calor, quatro regiões de Goiás estão sob alerta de temporal

Apesar das altas temperaturas registradas em Goiás nos últimos dias, quatro regiões estão sob alerta de temporal. O comunicado foi publicado pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e diz respeito às regiões Central, Sul, Norte e Noroeste. Dias de calor e pancadas de chuva isoladas são características do verão.

Durante esta semana, segundo previsão do Inmet, as temperaturas variam de 16ºC a 36ºC. Hoje (14/1), o dia deve ser parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas principalmente no Sul e Sudoeste do estado.

Já para esta quarta-feira (15/1), a previsão é de dia parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas exceto no sudeste que será parcialmente nublado a nublado. Na quinta e na sexta-feira (16 e 17/1), o órgão alerta para dias nublados a encobertos com pancadas de chuva e trovoadas isoladas.

Temporal marca início do ano em Goiás

O feriado de Ano Novo em Goiás foi marcado por um temporal, que deixou estragos em casas, estabelecimentos comerciais e ruas alagadas. De acordo com o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (CIMEHGO), da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SEMAD), as rajadas de vento, somente em Goiânia, estavam a 60,4km/h.

Em caso de chuvas intensas, o órgão reforça: não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda; evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada; obtenha mais informações junto à Defesa Civil (199) e ao Corpo de Bombeiros (193).

Caso ocorram alagamentos ocasionados pelo temporal: mantenha os medicamentos e locais seguros; evite sempre o contato com água de alagamento ou enchentes (risco de contaminação por leptospirose e doenças de pele); deixe sempre os equipamentos elétricos e eletrônicos desligados; mantenha o registro de gás e águas fechados; guarde os produtos de limpeza e alimentos fora do alcance das águas e não utilize caso tenha sido atingido.