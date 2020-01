Motociclista perde controle e garupa é jogado em cima de carro, em Jataí

Um motociclista e o garupa ficaram feridos após o condutor perder o controle da direção e bater em veículos estacionados, em Jataí, na região sudoeste de Goiás. Com a batida, um dos homens foi arremessado em cima de um carro. O acidente ocorreu no último domingo (12/1), mas foi divulgado nesta terça-feira (14/1).

Por pouco o acidente não deixou uma terceira vítima. Uma mulher, dona de uma moto envolvida no acidente, percebeu a motocicleta sem controle e correu momentos antes de quase ser atingida. Toda a ação foi registrada por uma câmera de segurança de um supermercado.

Veja:

[custom_player src=’zoevideos.net/player/s0b102b2b5828ad135f0673e3c11bed8a’]

Quatro veículos foram atingidos por motociclista que perdeu controle; garupa foi jogado em cima de carro

Conforme registrado no vídeo, o piloto da motocicleta perdeu o controle da direção ao passar por uma rotatória e bate em outras motocicletas estacionadas na porta de um supermercado. Com o impacto, o piloto cai no meio da via, e o garupa é arremessado em cima de um carro. Ele deu uma espécie de cambalhota e depois foi lançado na calçada.

Ao todo, quatro veículos estacionados foram atingidos pela motocicleta. Os homens foram socorridos e levados ao Hospital de Urgências de Jataí. Não há informações sobre o estado de saúde deles.

Segundo acidente no mesmo local

Em julho do ano passado, uma carreta carregada com soja tombou neste mesma via e atingiu o muro de um comércio. Um vídeo, gravado por uma motorista, mostra o exato momento em que uma carreta desgovernada tomba, depois de passar por uma rotatória, sobre o muro de um comércio.

Veja o flagrante:

[custom_player src=’zoevideos.net/player/sa962d43885f63bc12caee91830df2ebb’]

As imagens foram registradas por uma motorista que seguia na mesma via. Pelas imagens é possível perceber que a carreta parece deslizar na pista. Ao passar por uma pequena rotatória, o motorista perde o controle da direção e quase invade uma distribuidora de bebidas localizada na esquina da rua.

Antes de parar, o veículo desgovernado bateu em uma caminhonete, que foi jogada para dentro do pátio do comércio, e em uma moto. De acordo com testemunhas, por pouco, três homens que estavam na calçada não foram atropelados. Apesar do susto, ninguém se feriu. O motorista da carreta, que estava carregada com milho, alegou que o veículo ficou sem freios. Ele foi submetido ao teste do bafômetro, que apontou que ele dirigia embriagado, e preso em seguida.