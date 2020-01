Bombeiros encontram corpo de jovem vítima de afogamento, em Planaltina de Goiás

Nesta quarta-feira (15/1) o Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBM-GO) encontrou corpo de jovem vítima de afogamento em Planaltina de Goiás, a 291 quilômetros de Goiânia.

A vítima, do sexo masculino de 16 anos, teria se afogado por volta das 15h desta terça-feira (14/1) enquanto estava atravessando a Lagoa Formosa.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBM-GO), no final da manhã desta quarta-feira (15/1) as equipes de mergulhadores do Corpo de Bombeiros Militar de Goiás encontraram o corpo do jovem vítima de afogamento.

Diante disso, as buscas foram iniciadas, imediatamente, e no fim da manhã desta quarta-feira os mergulhadores da corporação resgataram o corpo da vítima a uma profundidade aproximada de 3,5 metros.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás, o corpo do jovem vítima de afogamento foi deixado aos cuidados do Instituto Médico Legal (IML).

Além de resgate de corpo de jovem vítima de afogamento, Bombeiros encontraram corpo de homem em rio

Na ultima segunda-feira (13/1), o Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBM-GO) localizou, na tarde desta segunda-feira (13/1), um corpo de homem que sumiu em rio, em Carmo de Rio Verde.

Segundo a corporação, no final da tarde deste último domingo (12/1) o homem lavava roupas quando se desequilibrou e caiu no leito do rio.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBM-GO), os bombeiros foram acionados, na tarde deste domingo (12/1), para uma ocorrência de afogamento às margens do Rio Verde, localizado na zona rural de Carmo do Rio Verde.