Cadastro e recadastro do Passe Livre Estudantil começa no próximo dia 20, em Goiás

O período de cadastro e recadastro do Passe Livre Estudantil começa na próxima segunda-feira, dia 20 de janeiro, em Goiás. O prazo segue até o dia 31 de março de 2020.

Os estudantes podem realizar o procedimento por meio do site da Superintendência da Juventude. Para realizar a solicitação, o estudante ou responsável deve postar a documentação no site e indicar uma unidade do Vapt Vupt, a qual possa comparecer.

Após fazer a solicitação online, o estudante deve ir ao local indicado, em um prazo após 15 dias, para fazer a retirada do cartão.

Caso o cadastro seja aprovado, o estudante terá direito ao limite de 48 viagens por mês, para utilizar exclusivamente no trajeto entre sua residência e instituição de ensino.

O procedimento de retirada vale apenas para novos usuários do Passe Livre Estudantil, os que já possuem o benefício permanecem com o mesmo cartão, tendo apenas que fazer o recadastro.

Vale ressaltar que o uso indevido do cartão e a utilização por terceiros pode acarretar na suspensão ou perda do benefício.

Quem tem direito ao Passe Livre Estudantil

O passe livre estudantil é um benefício subsidiado pelo Governo do Estado, com o objetivo de oferecer passagens de ônibus gratuitas a estudantes matriculados em instituições de ensino autorizadas pelo MEC ou Conselho Estadual de Educação.

A validação de créditos pode ser feita em pontos e vendas e recarga, que estão presentes em comércios e estabelecimentos de Goiás. Atualmente, são cerca de 1.700 pontos espalhados em 18 municípios, que podem ser localizados por meio do aplicativo da Rede Metropolitana de Transportes Coletivos (RMTC). A recarga é disponibilizada até o 10º dia útil de cada mês.

Em caso de dúvidas, os interessados podem entrar em contato com a RMTC por meio do telefone 0800 648 2222, de segunda a sexta-feira, das 06h30 às 20h.