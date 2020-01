Enel “reafirma compromisso” com Goiás após Caiado apontar nova distribuidora 

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (DEM), informou em entrevista coletiva, nesta terça-feira (14/1), que propôs à Enel o repasse da distribuição de energia do estado à empresa EDP. Em reposta, a companhia refirmou “o compromisso com o Estado e com os clientes goianos” e disse ainda que “continuará dedicando todos os seus esforços para garantir a confiabilidade do serviço no Estado.”

A proposta, de acordo com Caiado, ocorreu durante reunião com o Diretor Global de Infraestrutura e Redes da Enel, Lívio Gallo. A audiência, que ocorreu no Palácio Pedro Ludovico Teixeira, em Goiânia, foi solicitada pela própria Enel, com o objetivo de comunicar novas medidas a serem tomadas para melhorar o atendimento, incluindo a contratação de 1.500 funcionários.

No entanto, para o governador, as mesmas promessas já foram feitas pela empresa, mas não cumpridas. Também participaram da reunião, além de outros representantes, o diretor da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), Rodrigo Limp, o presidente da Assembleia Legislativa (Alego), Lissauer Vieira e o deputado estadual e líder do governo, Bruno Peixoto.

“Desde fevereiro do ano passado, ouvimos da Enel promessas que nunca foram cumpridas. A própria Aneel é testemunha! Acompanhou todo o nosso esforço de perto, mas tudo tem um limite. Chega, Enel! Se vocês não podem oferecer aos mais de 7 milhões de goianos energia de qualidade, tem quem possa! A companhia energética EDP reconhece a força de Goiás e demonstrou interesse nos ativos da empresa para atuar em nosso Estado. Vamos buscar o presidente Jair Messias Bolsonaro para que façamos essa transição da melhor forma possível. É preciso ter respeito, responsabilidade e compromisso com o cidadão”, escreveu o governador após a reunião.

Companhia encerrou 2019 cumprindo todas as metas previstas no plano de ações e investimentos, diz Enel

Na nota resposta, divulgada após coletiva dada por Caiado, a Enel Distribuição Goiás informou que encerrou 2019 cumprindo todas as metas previstas no plano de ações e investimentos acordado com o Governo de Goiás. Leia na íntegra: