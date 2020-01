Forte chuva derruba árvores em 5 bairros de Goiânia; Defesa Civil monitora

A forte chuva ocorrida em várias regiões, na tarde desta terça-feira (14/1), provocou a queda de várias árvores em Goiânia. De acordo com a Companhia de Urbanização de Goiânia. A Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg), foram registradas ocorrências em ao menos cinco bairros da capital.

Conforme listado pela Companhia, houve queda de árvores nos setores: Marista, Vera Cruz, Carolina Park, Negrão de Lima e Santa Genoveva. Em um dos casos, duas árvores de grande porte caíram entre três carros na Rua 1.126, no Setor Marista. Por sorte, nenhum dos veículos foi atingido e os donos não se feriram. Equipes da Comurg realizaram, ainda na terça-feira (14), serviços nos locais para retirar as árvores das vias.

Devido a ocorrência de forte chuva, a Defesa Civil de Goiânia informou que monitora, diariamente, 59 pontos críticos de alagamento. Todos os pontos estão mapeados e, naqueles onde há necessidade, órgão coloca sinalização indicativa de risco.

Goiânia estava sob alerta de forte chuva

Para esta terça-feira (14/1), apesar das altas temperaturas registradas em Goiás nos últimos dias, a previsão era de forte chuva para quatro regiões, incluindo Goiânia. O comunicado foi publicado pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Dias de calor e pancadas de chuva isoladas são características do verão.

Durante esta semana, segundo previsão do Inmet, as temperaturas variam de 16ºC a 36ºC. Já nesta quarta-feira (15/1), a previsão é de dia parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas exceto no sudeste que será parcialmente nublado a nublado. Na quinta e na sexta-feira (16 e 17/1), o órgão alerta para dias nublados a encobertos com pancadas de chuva e trovoadas isoladas.

Dicas para dias de forte chuva

Diante das previsões de chuvas e ventos fortes, a Defesa Civil reforça as orientações para a população, em caso de alagamento: se estiver de carro, a recomendação é que opte por rotas alternativas que evitem pontos de alagamentos. Se estiver parado e o local começar a encher, o motorista e os passageiros devem deixar o veículo e seguir para local seguro.

No caso dos motociclistas, a recomendação é não tentar atravessar vias alagadas, pois podem esconder buracos que podem ocasionar a quedas e outros acidentes.

O cidadão pode acionar os serviços da Defesa Civil pelos telefones: 3524-4080, 153 ou pelo 193 do Corpo de Bombeiros, caso a ocorrência seja em Goiânia.