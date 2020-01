Goiás tem aumento de mais de 3.500 casos de incêndios florestais em 2019

O número de incêndios florestais em Goiás teve um aumento de 3.517 casos em 2019 em relação ao ano de 2018. É o que diz o relatório estatístico divulgado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás, que traz dados de incêndios em que a corporação atuou em diferentes tipos de vegetação ao redor do estado. Segundo os dados, foram 9.408 incêndios florestais em 2019 contra 5.891 em 2018.

De acordo com o relatório, o pico dos incêndios se deu em setembro de ambos os anos. Nesse mês, foram registrados 2.292 incêndios em 2019 e 1.279 em 2018.

O relatório leva em conta dados de fogo em vegetação e cultura agrícola. Na vegetação, foram 9.086 incêndios em 2019 e 5.741 em 2018. Já quanto à cultura agrícola, foram registrados 322 ocorrências em 2019 e 150 no ano anterior.

Incêndios florestais levaram prefeito de Santa Helena de Goiás a declarar calamidade pública, no ano passado

Em setembro do ano passado, no dia seguinte a um incêndio de grandes proporções, no dia 19/9, o prefeito de Santa Helena de Goiás, João Alberto Rodrigues (PRP), chegou a declarar situação de emergência e calamidade pública no município, em razão do fogo que atingiu a região na época. O prefeito usou as próprias redes sociais para divulgar vídeo em que ele declara que o município adjacências são “vítimas de ataques criminosos, terroristas e coordenados”.

Na ocasião, dois redemoinhos de fogo chegaram a ser registrados na região no prazo de apenas dois dias.

Dois dias após o prefeito do município de Santa Helena de Goiás declarar situação de emergência e calamidade pública na cidade, o Corpo de Bombeiros de Goiás anunciou o acionamento de forças-tarefa da Operação Cerrado Vivo 2019 para apoiar o combate à preocupante quantidade de incêndios na região.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros na ocasião, foram deslocados para a cidade oito viaturas e 35 combatentes sendo que 14 desses são especialistas da força-tarefa especial de combate a incêndios florestais da corporação.