Homem é preso após mostrar órgão genital para mulheres na rua, em Rio Verde

Um homem foi preso, nesta terça-feira (14/1), após mostrar o órgão genital para mulheres na rua, no Parque Solar do Agreste, em Rio Verde.

Conforme informações da Polícia Militar, uma equipe foi acionada para se deslocar a um endereço para atender uma ocorrência de importunação sexual.

Quando chegou ao local, uma das vítimas relatou que estava na porta da casa de sua cliente quando um homem começou a mostrar o órgão genital. Além disso, ele ainda se mostrava para pessoas que passavam de carro pela região.

De posse das características do suspeito, a equipe começou as diligências pela região e encontrou o homem próximo a um túnel, no bairro Promissão.

Com ele foi encontrado um celular com registro de furto/roubo. Diante dos fatos, o homem foi encaminhado e conduzido à 8ª DRP para realização do flagrante. Ele deve responder por receptação e importunação sexual.

Além do homem preso após mostrar órgão genital para mulheres na rua, em Rio Verde, outro foi detido por populares por prática semelhante, em Anápolis

Um homem foi detido por populares na quarta-feira (18/12) após ser flagrado estimulando o órgão genital em público, em Anápolis.

O caso aconteceu no bairro Vivian Parque e o foi encaminhado para a Central de Flagrantes da cidade. O homem foi flagrado praticando o ato obsceno por um moral do local.

Ele estava em uma via pública e acabou sendo detido por populares até a chegada da polícia, que o encaminhou para a delegacia.

Ao ser indagado pelos policiais, ele negou e disse que estava apenas passando uma “pomada no órgão genital”. Entretanto, a versão foi desmentida, pois os policiais tiveram acesso a uma filmagem feita por uma testemunha.

Diante disso, o homem foi ouvido na delegacia e liberado em seguida, pelo menos até que as investigações sejam concluídas pela Polícia Civil.