Justiça goiana autoriza filho plantar maconha para tratar pai com Alzheimer

A Justiça de Goiás autorizou o plantio, consumo e porte da maconha, para fins mediciais, ao filho e pai que tratam contra leucemia e Alzheimer, respectivamente. Filipe Barzan Suzin e o pai, Ivo Suzin, ficaram conhecidos após o jovem divulgar em suas redes sociais um vídeo em que o pai o reconhece após usar um óleo extraído da maconha.

O medicamento é produzido de forma caseira. Com a decisão, proferida no início desta semana, pai e filho não podem ser presos nem enquadrados criminalmente.

A notícia foi comemorada por Filipe. “Nem sei por onde começar, mas hoje 14 de janeiro com toda a certeza um dos dias mais marcantes da nossa familia! Dia que tivemos pela justiça nosso direito impagável de ter nossa medicina cultivada dentro de casa, sem medo, sem riscos, remédio direto do jardim!!”, escreveu em uma rede social.

Após o início do tratamento a base do óleo, a família percebeu uma melhoria significativa no quadro de saúde de Ivo. Segundo os familiares, o pai de Filipe está mais calmo e com uma qualidade de vida melhor.

Além disso, ele se alimenta e descansa, o que acontecia raramente.

Confira a postagem de Filipe na integra:

Nem sei por onde começar, mas hoje 14 de janeiro com toda a certeza um dos dias mais marcantes da nossa familia! Dia que tivemos pela justiça nosso direito impagável de ter nossa medicina cultivada dentro de casa, sem medo, sem riscos, remédio direto do jardim!! Quando tempo de luta, aflição, medo de perder nossas plantas e perder tudo que se foi construído esse ano, perder a qualidade de vida, mas GRAÇAS A DEUS, Graças a meus competentes advogados Dr. @jamilissy @yuritejota Danúbio, colaborações da @redereforma E outros grandes profissionais da área, assim como muita gratidão ao amigo e médico Dr. @jcnormanha não tenho palavras para agradecer, em nome da minha família nossa eterna Gratidão por fazerem minha família continuar com segurança tendo qualidade de vida! VOCÊS MUDARAM A NOSSAS VIDAS! 🙏❤▫️E que mais e mais permissões acontecem nesse ano de 2020! ▫️É agradecer muito a todos que sempre torceram, lutaram, apoiaram a causa, torceram, participaram, Gratidão imensa a todos pelas boas energias e que 2020 seja um ano de muita medicina e muitas maravilhosas colheitas para todos nós! 🙏

Exames de pai e filho que foram autorizados a plantar maconha para tratar doenças mostram melhoras na saúde

Além do tratamento do pai Ivo Suzin contra Alzheimer, Filipe também começou a fazer uso do tratamento com maconha, pois foi diagnosticado com leucemia mieloide crônica em 2009.

Devido a doença ele tem constantes enjoos, dores, ansiedade e insônia, sintomas que tiveram melhoras após o início do tratamento.

Pai e filho passam por acompanhamento médico e os exames mostram que eles tiveram melhoras no quadro de saúde após usarem o oléo derivado da maconha.

Filipe decidiu entrar com a ação para ganhar autoriazação de plantio, pois o preço de importação do produto é muito caro.

A Justiça do Estado de Goiás concedeu um salvo conduto para que policiais civis, federais ou militares se abstenham da prática de atos de prisão, apreensão ou investigação em relação a plantação da família.

No entanto, Filipe e a família ficam proibidos de doar ou vender a planta, semente e derivados a outras pessoas.