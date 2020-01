Maraisa, dupla com Maiara, faz surpresa a vítimas de violência, em Goiânia

A cantora sertaneja Maraisa, que faz dupla com a irmã gêmea Maiara, fez uma surpresa a crianças vítimas de violência doméstica, atendidas pela Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas) de Goiânia. A visita ocorreu na tarde desta terça-feira (14/1) e foi complementada com doações de cestas básicas e brinquedos.

Em uma rede social, Maiara relatou a experiência e ressaltou que dar atenção a essas crianças faz toda a diferença.”Elas ganham, mas a gente ganha infinitamente mais!”, comemorou. Pelas fotos postadas pela cantora, é possível dois carros cheios de cestas básicas e vários brinquedos que seriam entregues às crianças.

Também por meio de um post, a Semas agradeceu a visita da cantora e as doações destinadas às crianças atendidas pela pasta.

No texto publicado por Maraisa, ela deu um recado a quem se interessa em ajudar o próximo: “Seja qual for o seu dom, seu ofício, sua arte, vá até algum lugar que seu coração mandar e ensine um pouco do que você sabe!”. A sertaneja escreveu ainda: “Eu, que tenho o sonho de ser mãe, hoje pude sentir o gostinho desse amor incondicional”.

Leia na íntegra:

Sempre que podemos, nós ajudamos a quem precisa enviando alimentos, brinquedos, valores em dinheiro, enfim… Mas há um tempo eu estava à procura de alguém ou algum lugar no qual eu pudesse me comprometer de fato, não só usando minha visibilidade como artista, mas como ser humano! Alguém que eu pudesse acrescentar algo intangível, que não tenha valor monetário ou material, e sim valor moral e sentimental! E hoje, eu tive um dia diferente em Goiânia! Deus ouviu meu desejo e me enviou um convite através da Secretaria de Esportes, para visitar um abrigo de crianças que sofreram algum tipo de abuso… Muitas tiveram seus corpos violentados, outras, foram abandonadas pelos pais, e todas elas, à espera de alguém que dê algo muito simples: amor e atenção! E foi exatamente isso que fui disposta a dar! Mas mais do que dar, eu recebi! Aprendi em uma tarde o que nunca havia aprendido em toda a minha vida até hoje!

Logo que cheguei, uma menininha linda já pulou em meus braços e me fez sentir as melhores sensações desse mundo! Eu, que tenho o sonho de ser mãe, hoje pude sentir o gostinho desse amor incondicional! Cantei com eles, nos divertimos! É só isso que eles precisam! ATENÇÃO!!! Além de tudo que fizemos, levamos mantimentos, brinquedos e alegria àquelas crianças que sonham e têm vontades, como eu você! A diferença é que nem todas têm oportunidade! Então, se você quer ajudar assim como eu, não espere mais! Seja qual for o seu dom, seu ofício, sua arte, vá até algum lugar que seu coração mandar e ensine um pouco do que você sabe! Faça a diferença! Elas ganham, mas a gente ganha infinitamente mais! Quero deixar meu agradecimento à Secretaria de Esportes e também à cada uma de vocês, crianças extraordinárias, que me permitiram entrar em sua intimidade, e fizeram meu dia muito mais feliz!!!