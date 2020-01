Menina de 4 anos cai de sacada de prédio, em Trindade

Uma menina, de 4 anos, caiu da sacada de um prédio, na tarde desta terça-feira (14/1), em Trindade, na região metropolitana de Goiânia.

Conforme informações, a menina estava com a irmã brincando na sacada e subiu na parte mais elevada, momento que caiu do local.

A criança caiu no gramado, de uma altura de aproximadamente 12 metros. A menina foi socorrida e reclamou de dores nas costas.

Ela foi encaminhada para o Hospital Estadual de Urgências Governador Otário Lage de Siqueira (Hugol), onde passou por exames. Ela teve apenas ferimentos leves.

Além da menina de 4 anos que caiu de sacada de prédio, em Trindade, uma outra criança ficou pendurada e foi salva foi PMs, no DF

Um menino de 1 ano e oito meses foi resgatado por policiais militares depois de se pendurar na sacada de prédio. Ele estava a uma altura de 6 metros, onde ficou por cerca de dez minutos. De acordo com os PMs que atuaram na ocorrência, a mãe do bebê estava desmaiada dentro do apartamento. O caso ocorreu na segunda-feira (30/12), em São sebastião, no Distrito Federal.

De acordo com informações da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), dois PMs identificados como sargento Márcio Alessandro e cabo Lúcio, em patrulha pela Avenida Central avistaram o menino pendurado na sacada do edifício.

A criança subiu numa cadeira e se pendurou a uma altura de cerca de seis metros de altura. “Assim que eu vi a cena, liguei para os bombeiros”, contou o sargento. No entanto, devido a urgência os PMs agiram para salvar o menino.

No momento do ocorrido, o bebê estava com a mãe no apartamento. Mas ela havia tomado um remédio que a deixou sonolenta e acabou desmaiando no quarto. Um vizinho ainda bateu na porta para ver se algum responsável pela criança aparecia, mas ninguém deu sinal de vida. A mãe do menino Enzo Gabriel, identificada como Ana Jaqueline, só acordou após o resgate.

Conforme informado pela PMDF, a mãe e o bebê foram levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de São Sebastião. Após atendimento médico que constatou que os dois estavam bem, os PMs acionaram o Conselho Tutelar.