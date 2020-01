Morador encontra cobra enrolada em fio do carregador de celular, em Aruanã

Uma família se deparou com um caso incomum, nesta quarta-feira (15/1), quando um morador encontrou uma cobra enrolada no fio do carregador do celular, em Aruanã, a cerca de 315 quilômetro da capital.

Conforme informações do Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO), uma guarnição foi acionada quando a família avistou o réptil na parede.

Um morador da casa conectou o carregador na tomada para carregar o celular, quando voltou para olhar, viu a cobra enrolada no fio.

Com o uso de técnicas de salvamento terrestre, a equipe de bombeiros realizou o resgate e a contenção do animal em uma caixa de madeira.

A cobra foi solta em seu habitat, uma região aquática, distante da zona urbana. Veja o vídeo:

Além do morador que encontrou cobra enrolada em fio do carregador de celular, em Aruanã, uma caixa com 15 cobras e 30 sapos foi encontrada na Rodoviária de Goiânia

O conteúdo de uma caixa vinda de Belém, no Pará, e deixada na Rodoviária de Goiânia chocou os funcionários de uma companhia de ônibus na quarta-feira (8/1). A caixa, que exalava um forte mau cheio, chamou a atenção do pessoal da empresa. Dentro dela, estava a surpresa: 15 cobras, das espécies jiboia e periquitamboia (cobra-papagaio), estavam armazenadas em meias-calças, junto com 30 sapos de espécies exóticas. Das 15, oito cobras estavam mortas.

Segundo o tenente Peres, do Corpo de Bombeiros, a corporação foi acionada depois que os funcionários da empresa de ônibus Real Maia descobriu os bichos dentro da caixa. O forte odor era originário das cobras mortas e dos 30 sapos, que estavam todos mortos. A caixa chegou à rodoviária no dia 6 de janeiro deste ano, vinda de Belém (PA). De acordo com o tenente, no dia 7 um homem chegou a tentar a retirar a encomenda, sem sucesso.

Eram quatorze jiboias e uma periquitamboia, popularmente conhecida como cobra-papagaio. As serpentes estavam armazenadas individualmente dentro de meias-calças femininas. Entretanto, só sete estavam vivas.

A Polícia Militar Ambiental foi chamada para fazer o resgate das cobras e transportar os bichos para um ambiente adequado. O pacote tinha origem no Pará e o dono já foi identificado. Conforme o tenente Peres, o indivíduo já é reincidente pelo mesmo tipo de crime.