PRF resgata pássaros abandonados em posto de combustíveis, em Goiás

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) resgatou, na tarde desta quarta-feira (15/1), pássaros abandonados em um posto de combustíveis, na BR-452, no município de Porteirão, região sudoeste de Goiás.

De acordo com a equipe, 15 pássaros silvestres estavam dentro de gaiolas, que foram deixadas no pátio de um posto de combustíveis, no km 87.

As aves foram encontradas no momento que os agentes estavam em patrulhamento pela rodovia. Conforme constatado pelos agentes, a maioria dos canários-da-terra estavam saudáveis, sem ferimentos, com indícios de que haviam sido presos recentemente.

Diante da situação, a PRF entrou em contato com o órgão de fiscalização ambiental da região, que orientou os policiais a soltar as aves na natureza.

Os agentes fazem buscas na região para identificar os responsáveis, pois não havia ninguém no local quando avistaram as aves.

Além da PRF que resgatou pássaros abandonados em posto de combustíveis, em Goiás, a PMDF apreendeu mais de 40 pássaros silvestres em chácara após denúncia

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) apreendeu, no dia 20 de julho, 47 pássaros silvestres, engaiolados, em uma chácara na Colônia Agrícola Samambaia, no Distrito Federal. As aves estavam aos cuidados de um idoso de 76 anos. A suspeita é de que ele e outros homens do local promoveriam uma rinha – briga entre animais.

O cativeiro dos pássaros, sendo 45 canários-da-terra e dois canários-baianos, foi localizado depois de uma denúncia anônima.

Ao chegar ao local da denúncia, os policiais encontraram as aves presas e um grupo de homens em volta delas. A suspeita é de que eles participariam de uma rinha de canários. O proprietário, um aposentado de 76 anos, e outras cinco pessoas devem responder posteriormente em juízo; um termo foi assinado pelo idoso.

Os canários foram resgatados e levados para o Centro de Triagem do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), onde passarão por uma análise de especialistas para verificar o estado de saúde delas antes de serem soltas na natureza.

Foram apreendidas também 19 gaiolas e 19 caixas transportadoras.