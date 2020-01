Após 4 anos de agressões e ameaças, idosos denunciam filho, em Anápolis

Um casal de idosos, ambos com mais de 70 anos, denunciou o próprio filho, um homem de 49 anos, após sofrer ameaças de morte. O idosos relataram que sofriam agressões há quatro anos e só procuraram ajuda da polícia porque constantemente o filho dizia que os mataria. O homem foi preso por violência doméstica e ameaça.

Em depoimento à polícia, as vítimas disseram que o filho agia de forma muito agressiva. No ano passado, devido a agressões, os pais conseguiram uma medida protetiva contra o filho, que deveria manter ao menos 500 metros de distância. No entanto, a determinação foi descumprida por ele.

Filho, denunciado pelos pais idosos, em Anápolis, passou madrugada amolando faca, ameaçando matá-los e jogar corpos em cisterna

A denúncia foi feita nesta quarta-feira (15/1), na Delegacia Especializada no Atendimento ao Idoso (Deai) de Anápolis. Na madrugada anterior ao dia da denúncia, segundo relato dos idosos, o filho praticou uma série de ofensas e ameaças, inclusive amolando um faca, que segundo ele, seria usada para matá-los. O homem disse ainda que jogaria os corpos dos pais em uma cisterna.

Após o ocorrido, os pais procuraram ajuda da Deai. O agressor foi preso em flagrante e conforme informado ao Dia Online, já foi encaminhado ao presídio da cidade.

Idoso de 70 anos denuncia filho após ser espancado, em Aparecida de Goiânia

Em dezembro de 2019, no feriado de Natal, um caso semelhante ocorreu em Aparecida de Goiânia, na Região Metropolitana da capital. Na ocasião, um idoso de 70 anos denunciou o filho depois de ser espancado dentro de casa. O filho do idoso, um homem de 40 anos, que estava bêbado, teria se revoltado após chegar em casa e não encontrar a mãe no local. Com raiva da situação, ele agrediu o pais com diversos socos e chutes.

Após o ocorrido, a vítima, um idoso de 70 anos, foi à delegacia localizada no Setor Cruzeiro do Sul, onde moram, e denunciou filho. Segundo informações da Polícia Militar, o idoso estava bastante abalado e apresentando diversos ferimentos pelo corpo e hematomas em um dos olhos.

A PM foi acionada e uma equipe do 41º Batalhão da Polícia Militar (BPM) prendeu o filho do idoso ainda na casa. Ainda conforme a corporação, o homem estava agressivo e alterado. Em alguns momentos ele confessou ter agredido o pai e em outros negou o crime. Ele deve responder por violência contra pessoa idosa e lesão corporal.