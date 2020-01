Bombeiros resgatam cachorro que ficou preso em portão, em Aruanã

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO) foi acionado, nesta quarta-feira (15/1), para atender uma ocorrência incomum, em Aruanã, a cerca de 315 quilômetros da capital.

Conforme informações dos militares, eles atuaram em uma ocorrência de salvamento de animal, onde um cachorro estava com a cabeça presa em um portão.

Quando chegaram na residência, verificaram que o portão tem grades e que o cachorro colocou a cabeça no espaço para olhar a rua, mas não conseguiu tirar.

No local, utilizando equipamentos para corte da grade a equipe de bombeiros militares resgataram o cachorro sem ferimentos. Veja vídeo do momento do salvamento:

Além do caso onde os bombeiros resgataram cachorro que ficou preso em portão, em Aruanã, outro foi resgatado de bueiro de 2 metros, em Goianésia

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBM-GO) foi acionado no dia 23 de dezembro de 2019 para resgatar um cachorro que caiu em bueiro de 2 metros de profundidade, em Goianésia.

Para resgatar o animal os bombeiros precisaram usar uma escada para entrar dentro da tubulação. O cachorro não teve ferimentos.

O animal havia caído dentro de um bueiro da rede de água pluvial, no loteamento residencial Palmeiras II, em Goianésia.

No local, a equipe do CBMGO entrou dentro da tubulação para resgatar o animal, sem ferimentos que ficou aos cuidados do solicitante.

Em outro caso, cachorro caiu em cisterna de 5 metros, em Luziânia

No inicio deste mês, o Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO) foi acionado para salvar um animal, em Luziânia. Os bombeiros resgataram um cachorro que caiu em uma cisterna.

Conforme informações da equipe do CBMGO, o animal foi encontrado no local que tem cerca de cinco metros de profundidade e estava entupida com entulhos.

A corporação foi acionada pelo dono do cachorro, que sentiu falta e escutou o latido vindo de dentro do buraco. Quando verificou, avistou o animal e então procurou ajuda.

Com o uso de cabos, os bombeiros fizeram o resgate do animal, que, apesar do susto, não apresentava ferimentos. Após o salvamento, ele foi deixado aos cuidados do solicitante.