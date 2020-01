Cachorro some e é encontrado depois de três dias em buraco, em Caldas Novas

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO) foi acionado, nesta quarta-feira (16/1), para uma ocorrência de salvamento de animal, em Caldas Novas, a cerca de 170 quilômetros da Capital.

Conforme informações dos militares que participaram da ocorrência, o dona do animal já estava o procurando há três dias, mas não encontrava.

Diante disso, após procurar pela região, encontrou o cachorro dentro de um buraco de aproximadamente três metros de profundidade.

Uma guarnição do CBMGO foi acionada, via 193, e compareceu ao local para fazer o resgate do animal, que estava sumido a três dias.

Com técnicas de salvamento terrestre, os militares resgataram o animal, que não apresentava ferimentos e ficou aos cuidados da dona.

Um vídeo gravado pelos agentes mostram o momento do salvamento. Veja:

Além do cachorro que sumiu e foi encontrado depois de três dias em buraco, em Caldas Novas, outro foi resgatado de buraco com cerca de 10 metros de profundidade na GO-060

Um cachorro foi resgatado no domingo (1/12) de um buraco com cerca de 10 metros de profundidade, na GO-060, km 112, na região central do Estado.

Os bombeiros de São Luiz de Montes Belos foram acionados e atuaram no salvamento do cachorro, que estava preso em um alçapão abandonado.

Como o local era de difícil acesso, os bombeiros só conseguiram fazer o resgate após achar uma passagem subterrânea para ter acesso ao local.

E outro caso, um filhote de cachorro também caiu em uma cisterna, em Goianira

Um filhote de cachorro foi resgatado na sexta-feira (29/11) de uma cisterna desativada no Setor Triunfo III, em Goianira, região metropolitana de Goiânia.

No local, a guarnição utilizou técnicas de salvamento terrestre para efetuar o resgate do cachorro, que estava em uma cisterna com aproximadamente 10 metros de profundidade.

O animal foi resgatado com vida e entregue aos cuidados de seu dono.