Com documento falso, homem tenta passar cheque de R$ 38 mil em banco de Rio Verde

Um homem foi flagrado, nesta quarta-feira (15/1), tentando passar um cheque de R$ 38 mil em banco, portando documento falso, em Rio Verde.

Conforme informações da Polícia Militar (PM), o gerente de um banco solicitou a presença dos militares na instituição financeira, pois um homem teria apresentado um nome falso e estaria portando um cheque com alto valor.

Quando chegou na agência bancária, o homem demonstrou bastante nervosismo. Durante a abordagem policial, o suspeito apresentou resistência e precisou ser algemado.

Ao solicitar a identificação do suspeito, o mesmo apresentou uma documentação falsa. Questionado sobre a origem do cheque, o homem alegou que o cheque era verdadeiro.

A Polícia acredita que alguém próximo a vítima teria furtado o cheque e arquitetado toda a ação criminosa, pois as informações contidas nele eram falsas.

Contudo, o homem foi conduzido à delegacia para providências cabíveis, ficando a cargo do Delegado de Polícia, que dará continuidade ao caso.

Além do homem que tentou passar cheque de R$ 38 mil em banco de Rio Verde, com uso de documento falso, uma mulher tentou sacar benefício do INSS com a mesma prática

Uma mulher foi presa suspeita de tentar usar documentos falsos para sacar o benefício do INSS, em Jaraguá, cerca de 125 quilômetros da capital. Ela estava sendo monitorada pela Polícia Civil (PC) desde o dia 10 de setembro.

A mulher tentava sacar o valor de R$ 4 mil do benefício do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). O caso foi descoberto após investigações de estelionato em Jaraguá.

De acordo com a Polícia Civil, a mulher estava dentro de uma agência bancária com carteira de identidade e carteira de trabalho falsas, ela ainda chegou a conseguir a ordem de pagamento de R$ 4 mil emitida pelo banco.

Como já estava sendo monitorada, quando foi no banco fazer a retirada do pagamento referente ao auxílio doença os policiais deram voz de prisão a ela.

A mulher se passava por Luciene de Medeiros Silva, mas após verificação os policiais descobriam que sua verdadeira identidade é Luciene Pereira de Souza.

Na delegacia, Luciene Pereira confessou o crime e foi presa em flagrante pelos crimes de uso de documento falso e tentativa de estelionato.