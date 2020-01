Correios de 4 cidades goianas passam a ofertar serviços estaduais; veja lista

As agências dos Correios de quatro cidades goianas passaram a ofertar serviços estaduais do Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran), da Secretaria da Economia e do Goiásprev. A ampliação no atendimento faz parte de um projeto piloto, com duração de quatro meses, e o propósito é que outros órgãos façam adesão e inclusão de todos os atendimentos nessas unidades.

Gradualmente, a ampliação dos serviços estaduais deve ocorrer no 246 municípios de Goiás. Nesta etapa, os municípios contemplados são: Nova Crixás, Edéia, Niquelândia e Abadiânia. Estão disponíveis, desde o dia 16 de dezembro, os seguintes serviços:

Detran: Emissão de Boleto Pagamento de Débitos (IPVA e Licenciamento);Emissão de Boleto Pagamentos de Multas; Emissão de Boleto Pagamento de Dívida Ativa.

Secretaria da Economia: Emissão de Certidão negativa de Débitos; Emissão de DARE para pagamento de autos de Infração; Emissão de DARE para pagamento de parcelamento.

Goiásprev: Recadastramento anual do servidor inativo e pensionista do Estado.

Parceria entre Governo de Goiás e Correios foi firmada em dezembro do ano passado

O convênio entre 0s Correios e o estado de Goiás foi assinado em dezembro de 2019. A parceria permite que os atendimentos disponibilizados pela administração estadual sejam levados aos cidadãos por meio do programa Balcão do Cidadão. Também graças ao convênio, o projeto pode ser ampliado de 53 para ps 246 municípios do estado.

O lançamento oficial do projeto será realizado no próximo sábado (18/1), nas quatro cidades contempladas. Justamente com o presidente da estatal, General Floriano Peixoto, o governador Ronaldo Caiado (DEM) dá início às atividades do projeto na cidade de Abadiânia, às 9h.

Posteriormente, acompanhado do superintendente regional dos Correios em Goiás, Eugênio Montenegro, segue para os demais municípios contemplados: Nova Crixás, Edeia e Niquelândia. O lançamento em Goiânia será realizado em outra data. A iniciativa é protagonizada pela Secretaria da Administração (Sead) e pela Secretaria de Desenvolvimento e Inovação (Sedi).