“Gratidão eterna”, escreve atacante Michael em despedida do Goiás

De malas prontas para o Flamengo, o atacante Michael Richard, mato-grossense revelação do futebol, publicou em suas redes sociais um texto de despedida onde manifesta gratidão ao Goiás Esporte Clube e aos torcedores esmeraldinos.

O atacante, de 23 anos, se despede do Goiás com 129 jogos realizados e 24 gols marcados. O Goiás Esporte Clube, que tinha 75% dos direitos econômicos, vai receber 7,5 milhões de euros pela negociação da revelação do futebol nacional em 2019.

No Flamengo, Michael que fica com 15%, vai assinar contrato por cinco temporadas, com salários superior a 350 mil no primeiro ano. Seus vencimentos serão reajustado em todo início de ano. O atacante foi um dos destaques do último Campeonato Brasileiro pelo Goiás, com nove gols em 35 jogos. Esta é a quarta contratação do Flamengo para a temporada 2020.

A contratação de Michael pelo rubro-negro carioca vem de uma novela que se desenrola desde o ano passado, que começou com o interesse (frustrado) do Corinthias. Michael já está no Rio de Janeiro e já realizou exames médicos. Ele deve ser apresentado oficialmente nos próximos dias.

Veja o texto de despedida do Goiás publicado pelo atacante Michael

“Quero agradecer a todos por tudo que fizeram por mim, foram 2 anos e 9 meses no Goiás Esporte Clube aonde fui muito feliz e tive muitas alegrias, tentei sempre dar o meu melhor. Hoje se encerrou meu contrato com esse clube que sempre terei uma gratidão enorme. Goiás Esporte Clube Muito Obrigado. Agradeço a FJG e aos torcedores esmeraldinos pela confiança e por toda ajuda, pois vocês fizeram meus dias mais felizes. Agradeço em especial aos senhores, Haile Pinheiro, Marcelo Almeida, Mauro Machado, Harley, Sergio Rassi, por tudo que fizeram por mim, serei sempre grato. Quero agradecer a todos jogadores, comissão técnica, todo o staff e a todos os funcionários. Que Deus abençoe que esse ano de 2020, que seja de muitas conquistas e vitórias. Gratidão eterna, Muito Obrigado! #obrigadosenhor”