Laudo: servidores de UPA foram intoxicados por remédio para esquizofrenia, em Aparecida

A Polícia Técnico-Científica apresentou o laudo que investiga a causa de funcionários passarem mal após tomarem café. Conforme conclusões, os servidores da UPA, em Aparecida de Goiânia, foram intoxicados por remédio para controlar esquizofrenia. O resultado foi apresentado nesta quinta-feira (16/1).

As análises feitas apontaram que o café estava contaminado com uma substância, identificada como clozapina, usada na fabricação de medicamentos para controlar a esquizofrenia grave.

De acordo com resultados da perícia, a bebida estava em duas garrafas, totalizando 3,5 litros de café contaminado. Na ocasião, sete funcionários passaram mal, apresentando sintomas como confusão mental, vômitos, diarreia.

Conforme informações da perita Jhéssica Cavalvante, o medicamento é um anti-psicótico e precisa de monitoramento para ser usado, pois pode apresentar taquicardia e diminuição das células de defesa do sangue. Se for ingerido de forma errada, combinado com outros medicamentos, pode levar a pessoa a coma ou até mesmo a morte.

A Polícia Civil agora apura como a substância foi parar nas garrafas, se o medicamento foi subtraído da unidade ou levado por alguém. Possíveis suspeitos começarão a ser ouvidos nos próximos dias.

Relembre o caso que servidores foram intoxicados após tomarem café, em Aparecida

Sete funcionários da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Flamboyant, passaram mal, nesta sexta-feira (3/1), por suspeita de intoxicação alimentar, no Parque Flamboyant, em Aparecida de Goiânia.

Conforme informações, os servidores começaram a passar mal durante a madrugada, por volta de 3h, passaram por atendimento médico e ficaram em observação até 12h, da sexta-feira.

A suposta intoxicação alimentar teria acontecido após os funcionários tomarem café em uma garrada que estava no local. Uma enfermeira chefe do plantão chegou a desmaiar.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), todas as providências já foram tomadas para avaliar o que aconteceu. A Polícia Técnico-Científica foi ao local e recolheu o café e o pó da bebida para fazer análises.