Mãe adotiva de adolescente de 14 anos aciona PM por medo do filho, em Rio Verde

Uma mulher, de 57 anos, mãe adotiva de um adolescente de 14 anos, acionou a Polícia Militar (PM), nesta quarta-feira (15/1), por medo do filho. O caso aconteceu em Rio Verde.

Conforme informações da PM, uma equipe foi acionada para se deslocar a uma fazenda onde estava acontecendo uma ocorrência de maus-tratos.

Quando chegaram no local, os militares encontraram a mulher tremendo de medo, transparecendo a violência psicológica que sofre com o filho.

Relato da mãe adotiva de adolescente de 14 anos que acionou PM por medo do filho, em Rio Verde

De acordo com relatos da mulher à PM, há vários dias ela já vinha sofrendo violência psicológica do filho, que proferia palavras ofensivas e a ameaças. Ela inclusive teve que sair de casa correndo para não ser agredida fisicamente.

A senhora ainda relatou que seu filho, de 14 anos, arrumou uma namorada, de 16 anos, e levou para dentro da residência sem seu consentimento.

Além disso, ele também teria pegado o cartão de crédito da mãe para fazer a compra de vários jogos de vídeo game pela internet, tudo sem o conhecimento da mãe.

A mulher relatou ainda que não suporta mais o adolescente dentro da casa, pois está com medo de ser agredida fisicamente. Diante disso, ela solicitou apoio ao Poder Público para resguardar sua integridade física.

A Polícia Militar encaminhou todos os envolvidos para a 8ª Delegacia de Plantão para os procedimentos cabíveis. A mãe da adolescente, de 16 anos, foi chamada até a delegacia para buscar a filha.

Em outro caso, uma mãe quase foi morta pela filha, em Goiânia

Uma jovem de 18 anos foi presa depois de tentar matar mãe a facadas e bater na irmã bebê, de apenas 2 meses de vida. O caso ocorreu no domingo (8/12), no Residencial Shangri-lá, em Goiânia. Segundo informações da família, a moça, que diz fazer uso de remédios controlados, tentou ainda agredir uma tia.

A mãe, identificada como Márcia Bernardes Silva, contou aos policiais que a filha, Geralda Divina Silva Damasceno, de 18 anos, além de tentar matá-la, ainda agrediu a irmã bebê, de 2 meses de vida, com tapas no rosto. Durante a briga, Geralda acertou a mãe com uma facada no braço.

Diante dos fatos, Geralda foi presa em flagrante, levada à Central de Flagrantes e em seguida ao Instituto Médico Legal (IML), para os procedimentos cabíveis.