Motorista bêbado é preso após provocar acidente na GO-173 em Aruanã

Na noite desta quinta-feira (15/1) um motorista bêbado foi preso após provocar acidente na GO-173, em Aruanã, a 378 quilômetros de Goiânia.

Após o acidente, o homem foi encaminhado a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde foi constatado a embriaguez por meio de Laudo Médico.

De acordo com informações da Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO), na noite desta quarta-feira (15/1) uma equipe do 2° BPMRv foi acionada para atender um acidente de trânsito na GO-173, na altura no KM 180, no trecho entre Aruanã e Britânia.

Na ocasião do acidente, foram envolvidos três veículos, sendo um Fiat Uno, Volvo FM 370 e o SR Facchini SRF.

Ainda de acordo com a Polícia Militar de Goiás, após averiguações os policiais constataram que o condutor do veículo do Fiat/Uno, envolvido no acidente havia ingerido bebida alcoólica.

Após a constatação da corporação, o homem foi encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade, onde foi constatado a embriaguez por Laudo Médico.

Diante da situação, o condutor foi apresentado ao Distrito Policial de Aruanã e autuado em flagrante pela prática do crime de embriaguez ao volante previsto no Artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

Em dezembro do ano passado, em pleno feriado de Natal, um motorista bêbado foi preso após causar acidente em Aparecida de Goiânia.

Na ocasião, o condutor admitiu que estava sob efeito de bebidas alcoólicas. Além disso, os policiais militares encontraram latas de cervejas dentro do veículo.

De acordo com informações da Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO), na manhã desta quarta-feira (25/12) um motorista bêbado causou uma batida na cidade de Aparecida de Goiânia, região metropolitana da Capital.

Ainda segunda a Polícia Militar, a vítima do acidente precisou ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBM-GO).