Mulher é presa com objetos e utensílios utilizados no refino de droga, em Goiânia

Uma mulher foi presa, na noite desta terça-feira (15/1), com diversos objetos e utensílios utilizados no refino de droga, na Vila Mutirão, em região Noroeste de Goiânia.

A Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO) recebeu uma denúncia anônima indicando uma residência que estaria sendo utilizada para o tráfico de drogas.

Quando chegaram no local, encontraram uma mulher, que informou que o material estava escondido dentro de um balde, embaixo do tanque da casa.

Ao verificar, os militares encontraram peças para prensar droga, utensílios para mistura, 505 gramas de cocaína, e 720 gramas de produtos utilizados na fabricação e refino da droga.

Diante disso, a mulher foi conduzida para a Central de Flagrantes, onde foi autuada em flagrante pela prática do crime de tráfico de drogas.

Além da mulher presa com objetos e utensílios utilizados no refino de droga, outra foi presa o usar carro de aplicativo para vender drogas, também em Goiânia

A Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO) prendeu uma mulher acusada de usar um carro de aplicativo para vender drogas no Setor Leste Vila Nova, em Goiânia.

Além da mulher, o passageiro do carro de aplicativo que vendeu as drogas para a condutora também foi preso. Inclusive, o homem tinha mais porções em sua casa.

Diante das informações recebidas, a guarnição em patrulhamento pela Rua 214 no setor Leste Vila Nova avistou um veículo, modelo Renault Sandero Prata, em atitude suspeita.

Após realizar o acompanhamento a corporação abordou o carro no Setor Vila Nova. No veículo haviam dois ocupantes, sendo a condutora Letícia Silva Melo, motorista de aplicativo e o passageiro Guilherme Gonçalves Antunes De Figueiredo Silva, conhecido como “ET”.

Ainda segundo informações da Polícia Militar, após a busca pessoal nos ocupantes do veículo, foi questionado a ambos se havia algo ilícito dentro do veículo como drogas ou armas.

Como resposta, a dupla informou que havia uma arma de fogo com o passageiro e porções de maconha dentro da bolsa da motorista de aplicativo.

Durante a busca veicular a equipe localizou em cima do banco do passageiro um revólver Cal. 32 com 6 munições intactas e uma porção de maconha dentro de uma bolsa.