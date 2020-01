Prefeitura lança aplicativo que irá reduzir gastos com transporte de servidores

Nesta sexta-feira, 17, a Prefeitura de Aparecida de Goiânia, por meio da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação irá colocar em funcionamento o Sistema Integrado de Gestão de Automóveis (SIGA). Trata-se de um aplicativo que será responsável pelo gerenciamento da frota de veículos leves que atendem onze secretarias instaladas na Cidade Administrativa. Com a ferramenta servidores públicos municipais solicitarão veículos sempre que necessitarem se deslocar do Paço Municipal para realizar atividades profissionais dentro do horário de expediente em outro lugar. O lançamento será às 8h30, na sala multiuso da Cidade Administrativa.

Na prática, o aplicativo irá funcionar como outras plataformas já disponíveis no mercado como, por exemplo, UBER e 99 POP. Porém, o SIGA Aparecida irá transportar exclusivamente servidores da prefeitura em horário de serviço. “Iniciaremos o serviço atendendo os funcionários das onzes secretarias que estão sediadas na Cidade Administrativa, para que possam utilizar os veículos para executarem suas funções. Todos serão cadastrados e utilizarão um login para efetuar a chamada. O aplicativo terá duas versões; uma para usuários e outra para motoristas”, aponta o secretário de Ciência e Tecnologia de Aparecida, professor Cleomar Rocha.

Com a utilização do aplicativo, que foi adquirido sem custos para os cofres públicos através de cooperação técnica com a Prefeitura do Recife-PE, a Prefeitura de Aparecida irá reduzir gastos com combustível e reduzir o tempo de atendimento dos serviços da gestão municipal. “O transporte poderá ainda ser compartilhado sempre que dois ou mais servidores solicitarem um veículo e tiverem como destino locais próximos. Neste caso, um único veículo poderá atender três ou quatro pessoas, evitando a necessidade da utilização de mais de um carro”, explica o diretor de Inovação da Secretaria de Ciência, Inovação e Tecnologia, Ernesto Veiga. Ernesto Veiga.

O SIGA Aparecida também irá equilibrar o trabalho dos motoristas do município. Após cada viagem os condutores ficarão disponíveis para novas solicitações. O sistema de georreferenciamento irá possibilitar que o veículo mais próximo atenda a solicitação, diminuindo o tempo de espera e também contribuindo com economia de combustível. “Essa é uma inovação. Com isso vamos otimizar nossos trabalhos, principalmente na questão de despachos de documentos entre uma secretaria e outra”, pontuou o prefeito Gustavo Mendanha.

Utilização

Para usar o serviço, o servidor deve fazer download gratuito do aplicativo Siga Aparecida inicialmente disponível para smartphones que utilizam o sistema operacional Android. No momento do cadastro o usuário deve informar uma senha que será gerada após confirmação do número de matrícula. “Solicitamos de cada secretaria a relação dos funcionários que utilizam o transporte interno. Quando esse usuário instalar o aplicativo ele deve informar apenas login e senha de rede que ele já utiliza no dia a dia de trabalho”, destaca o diretor de Inovação.

Para operar o aplicativo os motoristas da prefeitura receberam treinamento teórico e prático no último sábado, 11, ministrado por técnicos da secretaria responsável pela implantação da plataforma. A Prefeitura de Aparecida também adquiriu os smartphones que serão utilizados pelos profissionais que atuam na frota de veículos leves na cidade.

Experiência

Em Recife, a utilização do aplicativo começou a ser testada em sete secretarias, em 2018, na época a estimativa de economia foi de R$ 16 milhões a cada ano. “Houve um aumento do número de atendimentos de usuários sem alterar a quantidade de veículos disponíveis. Desta forma, na lógica da economia compartilhada, os veículos à disposição da ferramenta são usados de forma plena, eliminando as lacunas naturais de ociosidade que ocorrem neste tipo de serviço”, apontou o controlador geral da Capital pernambucana, Rafael Figueiredo, durante assinatura do termo de cooperação técnica com Aparecida.

Cidade Inteligente

O SIGA Aparecida é das várias ferramentas digitais que serão disponibilizadas na cidade por meio do Projeto Cidade Inteligente, que está em fase de execução e busca realizar ações eficazes na construção de uma cidade conectada, universalizando todos os setores da administração pública e da sociedade, resultando em uma maior eficiência da gestão pública e melhor prestação de serviço de Educação, Saúde, Segurança, Meio Ambiente, Serviço Social, Trabalho e Renda, gerando desenvolvimento econômico e social para o município.

Na fase inicial, o Cidade Inteligente abrange quatro ações principais: a instalação de 540 km de fibra óptica, a ampliação do videomonitoramento da cidade com aquisição de 600 câmeras com olhos de águia e reconhecimento facial e de placas, implantação de 200 pontos de acesso livre e gratuito à Internet e construção de um data center próprio para o controle de gastos públicos. O objetivo é desenvolver serviços inteligentes que correspondam com as necessidades de Aparecida.

SERVIÇO