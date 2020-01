Tempestade causa estragos e assusta moradores de Pirenópolis 

Na tarde desta quinta-feira (16/1), uma tempestade causou estragos e assustou moradores de Pirenópolis, cidade turistica localizada a 123 quilômetros de Goiânia.

Imagens registradas por moradores da cidade mostraram os estragos causados pela tempestade. Na ocasião tendas de feirantes da Feira da Família foram levadas pela ventania.

Durante o temporal várias árvores caíram, inclusive algumas interditaram rodovia, comércios e residências foram danificadas, tendas de feirantes foram levadas pelo vento forte.

Além disso, a forte ventania estragou parte do telhado da Igreja Matriz Nossa Senhora do Rosário.

De acordo com informações de um veículo local, alguns veículos ficaram ilhados e a grande quantidade de água começou a entrar em algumas casas.

Segundo a prefeitura de Pirenópolis, na tarde desta quinta-feira (16/1) uma inesperada tempestade formada por fortes ventos e chuva passou pela cidade e assustou moradores.

Ainda segundo a prefeitura, uma feira acontecia na Igreja Matriz e o temporal arrancou todas as estruturas. Além de quatro árvores que foram removidas pela raiz pela ventania.

Não houve feridos ou mortes durante a tempestade, foi o que apurou o Corpo de Bombeiros da região até o fim desta tarde.

Em dia em que tempestade causou estragos, Inmet emitiu alerta de chuvas intensas em Goiás

Na tarde desta quinta-feira (16/1), por volta das 13h, o Instituto Nacional de Metereologia (Inmet) emitiu um alerta de chuvas intensas em Goiás. Inclusive no aviso está incluida a cidade de Pirenópolis.

O alerta de chuvas intensas está prevista para acabar nesta sexta-feira (17/1).

No alerta do Inmet está prevista chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia com ventos intensos de 40 a 60 km/h.

Além disso, de acordo com o Instituto Nacional de Metereologia (Inmet), há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Ainda segundo o órgão, em casos de chuvas intensas e rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Também é bom evitar usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada