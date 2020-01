Tragédia: vigilante penitenciário morre após cair em rio, em Luziânia

Um acidente registrado na manhã da última quarta-feira (15/1) numa ponte na GO-010, na zona rural de Luziânia, ceifou de forma trágica a vida do vigilante penitenciário Alexander Amaral da Silva, de 33 anos. Alexander, ao ter a traseira do veículo atingida por um caminhão, colidiu com a lateral da ponte, rompendo-a e caindo no rio.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, Alexander seguia em um Ford Ka com uma mulher no banco do passageiro, sentido Luziânia. Em um determinado momento, um caminhão modelo Mercedes-Benz branco carregado de areia acabou colidindo com a traseira do carro de Alexander. Com o impacto, o homem, que trabalhava como vigilante penitenciário temporário, acabou perdendo o controle de direção.

O veículo acabou arrebentando a lateral da ponte e caindo lá embaixo, no Rio Corumbá. A pessoa que estava com Alexander, uma mulher de 29 anos, conseguiu sair pela janela do carro antes da completa submersão, se salvando. Entretanto, Alexander ficou preso ao cinto de segurança.

O Corpo de Bombeiros encontrou o carro após 40 minutos de buscas sob a água. Ele estava a 12 metros de profundidade no rio e foi içado de volta à superfície. O corpo do vigilante foi encontrado dentro do veículo. Já a mulher apresentava ferimentos no pescoço e ombro esquerdo. Ela foi socorrida e encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

DGAP manifestou pesar sobre morte de vigilante penitenciário que caiu em rio, em Luziânia

Por meio de nota, a Diretoria-Geral de Administração Penitenciária (DGAP) confirmou, com pesar, o falecimento de Alexander, e informou que o mesmo era lotado na Unidade Prisional Regional de Vianópolis. Veja abaixo:

“É com profundo pesar que a Diretoria-Geral de Administração Penitenciária (DGAP) informa o falecimento do servidor Alexander Amaral da Silva, 33, Vigilante Penitenciário Temporário lotado na Unidade Prisional Regional de Vianópolis, pertencente à 4ª Coordenação Regional Prisional da DGAP. O servidor laborava há cerca de um ano no presídio.

Informações sobre o velório e o sepultamento ainda foram divulgadas pela família.”