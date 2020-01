Alego doa mais de 2 toneladas de alimentos à Vila São Cottolengo

O presidente da Assembleia Legislativa de Goiás, Lissauer Vieira, comemorou o repasse de mais de duas toneladas de alimentos à Vila São Cottolengo, de Trindade, na tarde de quinta-feira, 16. As doações foram realizadas pelos próprios servidores do Legislativo no final do ano passado, para participação no evento de confraternização organizado pela Casa, a Confralego. O presidente foi representado por sua esposa, Kamila Vieira e vários diretores da Alego.

A ação solidária integra mais um projeto de cunho social realizado pela gestão e vai beneficiar mais de 300 pacientes com deficiências múltiplas, assistidos pela instituição.

Em suas redes sociais, Lissauer postou fotos da entrega, intitulada como ‘Prestação de Contas’, e ressaltou a ação solidária. “As doações foram arrecadadas em mais um projeto que não gerou custos ao Legislativo e ainda motivou uma atitude solidária”, destacou.

A Vila São José Bento Cottolengo está há mais de 60 anos prestando assistência em período integral a portadores de deficiência e em situação de vulnerabilidade social. Atualmente, assiste mais de 300 pacientes com deficiências múltiplas e realiza cerca de 2.400 atendimentos ambulatoriais e educacionais diariamente. O trabalho é fruto de convênio com o SUS e doações de pessoas caridosas.

Além da entrega dos alimentos, a esposa de Lissauer e a equipe da Alego conheceu as dependências da instituição e foi acolhida por pacientes que se encontravam no hospital filantrópico.

Estiveram presentes na entrega de alimentos o diretor Administrativo, Marco Antônio Ferreira; diretor de Planejamento, Andre Ariza; o diretor da Escola do Legislativo, Teófilo Luiz dos Santos; o diretor-geral, Wesley Borges, o secretário da TV Alego, Reginaldo Júnior e vários servidores do Poder Legislativo.

Eventos solidários

Além da Confralego, outros eventos realizados pela Casa em 2019 arrecadaram alimentos para doação a instituições carentes. Podem ser citados o 1º Arraiá Solidário, (doou para a Apae Goiânia); a 1ª Corrida de Rua (Hospital Araújo Jorge) e ainda o Dia das Crianças Solidário (diversas instituições carentes de Goiânia e Anápolis). Nesse ano, segundo o presidente, estão previstas novas programações seguindo o caráter beneficente.