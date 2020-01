Corpo de mulher é encontrado em mata com sinais de facadas, em Rio Verde

O corpo de uma mulher foi encontrado em uma mata, nesta quinta-feira (16/1), com sinais de facadas, no Bairro Veneza, em Rio Verde.

Conforme informações, a Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO) foi acionada para atender uma ocorrência onde um corpo foi localizado dentro de uma mata, ao lado de uma praça da cidade.

Quando chegaram, o Comando Policial Urbano (CPU) já estava no local. Diante disso, as equipes fizeram o isolamento do campo pericial e solicitaram apoio da Polícia Técnico-Científica.

Durante os trabalhos, os peritos relataram que o corpo era do sexo feminino e havia sofrido várias perfurações pelo corpo, inclusive no pescoço, possivelmente de arma branca.

A perícia ainda constatou que o corpo já se encontrava em estado de decomposição e não foi identificado, pois estava sem documentação. Entretanto, familiares reconheceram a vítima como Emanuelle Souza Batista, de 14 anos, que estava desaparecida há dois dias.

Diante da situação, o corpo foi removido e encaminhado para 0 Instituto Médico Legal (IML) para confirmação de identificação por meio de DNA, além de apurar a causa da morte. O A Polícia investiga a motivação do crime.

Além do corpo de mulher encontrado em mata com sinais de facadas, em Rio Verde, outro foi encontrado na BR-153, em Rianápolis

Um corpo em estado de decomposição foi encontrado, no dia 22 de novembro, na BR-153, no Km 322, em Rianápolis, na região central do estado.

Os restos humanos foram encontrados por um homem que trabalha com coleta de material reciclável, que ligou imediatamente para polícia.

O corpo já estava em estado avançado de decomposição, o que indica que estaria há meses dentro da mata às margens da rodovia.

Indícios no local apontam que a vegetação no local havia sido queimada recentemente, danificando assim os restos da vítima. Diante disso, não foi possível saber a causa da morte nem o sexo da vítima.

O Instituto Médico Legal (IML) de Ceres fez a retirada do corpo, que vai passar por perícia para saber a identificação e as causas da morte. O caso será investigado.