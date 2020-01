Detento é decapitado em presídio de Anápolis após suposta tentativa de estupro

Um detento do presídio de Anápolis foi esfaqueado e decapitado após ter, supostamente, tentado estuprar a mulher de um colega de cela. O autor confessou o crime, ocorrido na noite desta quinta-feira (16/1), mesma data em que a vítima foi presa.

De acordo com informações do Grupo de Investigação de Homicídios (GIH) de Anápolis, uma equipe foi solicitada a comparecer no Centro de Inserção Social Monsenhor Luiz Ilc, local onde um detento havia sido morto por um colega de cela.

No local, constatou-se que a vítima se tratava de Ismailton Martins Pinto, 23 anos, que havia dado entrada na Unidade Prisional nesta quinta-feira (16/1), após ser preso em flagrante por tráfico de drogas. Ismailton foi morto a facadas, sendo golpeado no abdome, peito, costas, além de ter sofrido decapitação.

Durante as entrevistas com os ocupantes da cela, um dos detentos, de 40 anos, e já condenado por crimes de furto, roubo, porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas, confessou ter sido o autor do crime e afirmou que matou Ismailton porque soube que ele havia tentado estuprar sua esposa.

O reeducando, que ainda estava sujo de sangue, recebeu voz de prisão e foi levado à Central de Flagrantes de Anápolis, onde foi autuado em flagrante pela prática do homicídio qualificado. Após os procedimentos, o detento foi novamente recolhido na Unidade Prisional.

DGAP vai abrir procedimento administrativo para apurar da morte de detento em presídio de Anápolis

Em nota, a Diretoria-Geral de Administração Penitenciária (DGAP) informou que vai abrir um procedimento administrativo para apurar da morte do detento. O órgão confirmou que o Ismailton cumpria pena com base no na Lei nº 11.343/2006 (Lei de Tóxicos).

