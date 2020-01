Devido construção de ponte sobre Marginal Botafogo, trânsito da região será alterado

De acordo com informações da Prefeitura de Goiânia, a partir desta segunda-feira (20/1) devido a construção de ponte sobre a Marginal, trânsito da região será alterado em Goiânia.

Na ocasião, a Rua 227 será interditada nos dois sentidos, já que receberá os pilares do viaduto da Avenida Leste/Oeste. Já o cruzamento da Rua 67-A com a Avenida Contorno será bloqueado parcialmente e terá circulação de carros restrita.

Este cruzamento terá acesso local, na Rua 67-A, via Marginal Botafogo.

De acordo com a Secretaria Municipal de Trânsito Transporte e Mobilidade (SMT), as novas intervenções no trânsito da região da Av. Independência e Marginal Botafogo começam a partir da próxima segunda-feira (20/1).

Além disso, o órgão informou que as intervenções já implantadas na região serão mantidas.

De acordo com a Secretaria Municipal de Trânsito Transporte e Mobilidade (SMT), devido a continuação das obras da Avenida Leste/Oeste, a Marginal Botafogo também terá circulação dos carros restrita, nos dois sentidos.

Ainda segundo o órgão, conforme já foi informado, a Rua 227 será interditada nos dois sentidos para receber os pilares do viaduto da Avenida Leste/Oeste. O cruzamento da Rua 67-A com a Avenida Contorno será bloqueado parcialmente e a circulação será restrita.

Conforme explicou o Secretário Municipal de Trânsito, Fernando Santana, a sinalização está devidamente implantada em relação a desvios e interdições. Além disso, agentes da SMT estarão na região nos primeiros dias para orientar os motoristas.

O secretario ainda aproveitou para pedir paciência para quem precisa transitar pelo local.

“São intervenções necessárias para a cidade que, hoje, é um grande canteiro de obras. Tudo isso com a intenção de transformar nossa capital na melhor cidade em qualidade de vida. Estejam certos de que conseguiremos porque contamos com o apoio e compreensão da população de Goiânia que, em breve, vai poder desfrutar de um transito com maior fluidez, mobilidade e segurança”, completou.