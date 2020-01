Em reação inusitada, jovem liga para PM na frente de assaltante em Anápolis

Na tarde desta quinta-feira (16/1), uma jovem ao ser assaltada teve uma reação inusitada, no bairro Jundiaí em Anápolis. Ao ser abordada pelo ladrão, ela ligou para PM na frente de assaltante.

A jovem ia em direção a academia quando um homem, que estava em uma Biz a abordou. Na ocasião, ele colocou a mão por debaixo da camisa e simulou que carregava uma arma de fogo.

De acordo com informações de um veículo local, na tarde desta quinta-feira (17/1) uma jovem reagiu e ligou para PM na frente de assaltante.

Este caso inusitado aconteceu no bairro Jundiaí, na cidade de Anápolis. Ao veículo de comunicação local, a jovem informou que o assaltante a ameaçou dizendo que se ela não entregasse o celular ele atiraria nela.

De acordo com informações do veículo local que conversou com a jovem, assim que a jovem ligou para PM na frente de assaltante, o homem tentou pegar o celular a força e ainda a agrediu.

Mais uma vez a jovem reagiu a ação do homem e o empurrou, conseguindo derrubá-lo da moto em que estava. Nesse momento ela começou a gritar por socorro.

Segundo informações do veículo de comunicação, na ocasião durante a confusão o assaltante ainda conseguiu levar o aparelho celular, que tinha um dinheiro dentro da capinha.

Momentos depois, uma equipe da Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO) foi ao local assim que foi acionada, fizeram buscas pela região e recuperaram o celular.

No entanto, o indivíduo não foi encontrado.

