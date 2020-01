Idosa de 67 anos morre após levar choque enquanto regava plantas, em Goiás

Uma idosa, de 67 anos, morreu após receber uma descarga elétrica enquanto regava plantas no quintal de casa, em Davinópolis, na região sudeste de Goiás.

Conforme informações, a idosa, identificada como Maria Terezinha Pereira de Noronha, morava na zona rural da cidade com o marido.

Familiares informaram que havia um cabo de aço energizado nas plantas onde ela regava, mas não se sabe se ela encostou no fio ou se a água conduziu a eletricidade.

O problema elétrico já havia sido detectado, pois parentes afirmaram que a idosa chegou a chamar um eletricista para fazer manutenção onde aconteceu o acidente.

Um vizinho, que é produtor rural, ainda tentou socorrer Maria Terezinha, mas não conseguiu. Ele chegou a ficar com a marca do choque nos dedos.

Além da idosa de 67 anos que morreu após levar choque enquanto regava plantas, outro idoso levou choque em ventilador e morreu, em Goiás

Um idoso de 65 anos foi encontrado morto dentro da sua própria casa após possivelmente levar choque em um ventilador, no dia 2 de novembro do ano passado, na Vila Mariana, em Rio Verde.

De acordo com a Polícia Militar de Rio Verde, a equipe foi acionada por vizinhos que suspeitaram do desaparecimento dele e acreditavam que ele poderia ter passado mal, pois era hipertenso.

Chegando no local, os policiais encontraram a porta da residência aberta, ela teria sido arrombada pelo irmão do morador desaparecido.

Ao entrar na casa, eles encontraram o corpo do homem caído na sala, próximo a televisão e a um ventilador, que estava em cima de um banco no canto do cômodo.

A Polícia Militar então acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgências (Samu), que constatou a morte. Ele não estava com sinais aparentes de violência.

Após a morte constatada, a Polícia Técnico-Científica foi acionada para realizar perícia no local e o corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML). Foi solicitado ainda um exame cadavérico para saber a causa da morte, que possivelmente foi acidental, causada por choque elétrico no ventilador.