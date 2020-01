Jovem que desapareceu, em Anápolis, é encontrada em estado de choque em Goiânia 

Na noite desta quinta-feira (17/1), a jovem que desapareceu, em Anápolis, foi encontrada em estado de choque na rodoviária de Goiânia, a 55 quilômetros de onde desapareceu.

Nadielly Fernandes Tomaz, de 20 anos, estava desaparecida há um mês, quando foi a um dentista na cidade onde mora. Ela estava estava deitada em um banco quando foi identificada por um senhor que acionou a família.

A mãe da jovem informou que ainda não tem muitas informações, pois a jovem não falou nada sobre o que aconteceu e apenas chora sem parar.

A um veículo local, a mãe da jovem contou que um homem, que informou ser um investigador aposentado, enviou mensagens informando o paradeiro de Nadielly.

Nadielly Fernandes Tomaz reclamava de dores na cabeça, além de estar em estado de choque.

Jovem que desapareceu, em Anápolis, sumiu após sair para uma consulta com dentista

De acordo com informações da família, que de imediato registrou uma ocorrência na Polícia Civil do Estado de Goiás (PCG), a jovem não chegou ao consultório.

Horas depois do horário da consulta, Nadielly enviou uma mensagem para três pessoas pedindo ajuda. Esta foi a última vez que tiveram notícia da jovem.

A mãe da desaparecida, Elizete Fernandes ficou em desespero e preocupada com sua neta, de 3 anos, filha de Nadielly.

Segundo a mãe da jovem, “ninguém viu nada, ninguém soube de notícias. A filha dela, a família toda está sentindo muita falta dela, estou desesperada.