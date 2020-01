Jovem tenta entrar em presídio com drogas nas partes íntimas, em Anápolis

Uma jovem, de 18 anos, foi flagrada, nesta quinta-feira (16/1), tentando entrar com drogas nas partes íntimas no Presídio Estadual de Anápolis.

A substância ilícita foi encontrada pelos servidores de plantão no momento da revista pessoal. A jovem estava no local para visitar o companheiro, que cumpre pena por roubo.

De acordo com a direção do presídio que integra a 9ª Coordenação Regional Prisional da Diretoria-Geral de Administração Penitenciária (DGAP), a interceptação foi feita no momento que os familiares dos presos estavam no local em dia de visita.

A visitante portava aproximadamente 68 gramas de substância análoga à maconha. Ela foi conduzida para a confecção do laudo médico e, em seguida, à Delegacia de Polícia Civil do município para as providências cabíveis.

A direção abriu procedimentos internos para apurar os fatos e aplicar as devidas sanções disciplinares ao destinatário, conforme a Lei de Execução Penal (LEP).

Em outro caso, mulher também tentou entrar em presídio com drogas nas partes íntimas, em Planaltina

Uma mulher foi flagrada, no último dia 30 de dezembro, por servidores de uma Unidade Prisional (UP) tentando entrar com maconha escondida nas partes íntimas, em Planaltina.

O flagrante aconteceu no momento que a mulher chegou na unidade e foi passar por revista pessoal. Ela apresentou nervosismo ao ser indagada sobre a presença de ilícitos.

Ela então foi conduzida à Unidade Prisional Especial de Planaltina onde passou novamente por uma revista minuciosa do body scanner, momento que o entorpecente foi detectado.

A jovem, de 20 anos, estava com uma porção semelhante à maconha. Ela visitaria o companheiro que cumpre pena pela prática dos crimes de furto, associação criminosa, posse e comercialização de armas de fogo, além de outros crimes previstos no Código Penal Brasileiro.

Diante da situação, os agentes plantonistas conduziram a jovem à unidade de saúde para confecção de laudo médico e, em seguida, encaminhada para a delegacia municipal onde foi lavrado auto de prisão em flagrante.

A direção da unidade, pertencente à 8ª Coordenação Regional Prisional da Diretoria-Geral de Administração Penitenciária (DGAP), abriu procedimentos administrativos internos para averiguar a situação e aplicar as devidas sanções disciplinares aos responsáveis, conforme a Lei de Execução Penal (LEP).

O entorpecente apreendido está à disposição das autoridades competentes para os devidos fins.