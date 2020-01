Menina de 4 anos que caiu de sacada de prédio, em Trindade, recebe alta do Hugol

A menina, de 4 anos, que caiu da sacada de um prédio, em Trindade, na última terça-feira (14/1), recebeu alta do Hospital Estadual Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), nesta sexta-feira (17/1).

Conforme informações, a criança estava brincando com a irmã no terceiro andar do prédio onde mora, momento que subiu nas grandes da sacada e caiu de uma altura de aproximadamente dez metros.

Apesar a queda, a menina não teve fraturas e apresentou somente um hematoma no rosto. O Corpo de Bombeiros de Goiás (CBMGO) foi acionado para atender a ocorrência e os militares acreditam que a grama tenha amortecido a queda da menina.

Ela foi socorrida e encaminhada para o Hospital, onde ficou internada em observação médica até esta sexta-feira (16/1), quando recebeu alta. Ela ficou quatro dias na unidade hospitalar.

A mãe, aliviada, conta que achou que a filha estivesse morta. No local não havia proteção devido falta de recursos financeiros, mas virou uma prioridade para a mãe, conta ao G1. “Nem que falte alguma coisa, vamos dar um jeito de colocar essa tela”, disse.

