PC prende seis e recupera 46 cabeças de gado avaliadas em mais de R$ 100 mil, em Goiás

A Polícia Civil de Goiás, por meio da Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Rurais (DERCR), prendeu seis pessoas e recuperou 46 cabeças de gado avaliadas em mais de R$ 100 mil, nesta quinta-feira (16/1), em Goiás.

A investigação começou há cerca de quatro meses e contou com o apoio da Delegacia de Polícia de Cassilândia, no Mato Grosso do Sul.

Durante a operação, que ainda está em andamento, já foram cumpridos seis mandos de prisão preventiva, expedidos pela comarca de Cachoeira Alta. Dois dos investigados foram presos em Goiás e quatro no Mato Grosso do Sul.

Além disso, também foram cumpridos mandados de busca e apreensão, sendo apreendida uma arma de fogo em poder de um dos investigados, que foi autuado em flagrante.

A ação, batizada de Operação Divisas, investiga o furto de vacas no município de Cachoeira Alta, no mês de outubro do ano de 2019. Até o momento, 46 cabeças de gado avaliadas em mais de R$ 100 mil foram recuperadas.

Conforme as investigações, a quadrilha é chefiada por reeducando da cadeia de Cassilândia, que se dedica à pratica de furtos de gado na região de divisa entre Goiás e Mato Grosso do Sul.

O delegado Pedromar Augusto, da DERCR, responsável pelo caso, ainda está no interior em diligências.

Além do caso onde a PC prendeu seis e recuperou 46 cabeças de gado avaliadas em mais de R$ 100 mil, outro caso foi deflagrado, em outubro, onde foi desarticulada a maior quadrilha de roubo de gado de Goiás

A Polícia Civil, por meio da Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Rurais (DERCR), divulgou no dia 14 de outubro de 2010, os resultados de uma operação deflagrada contra furto e roubo de gado por parte de uma associação criminosa em diversas regiões de Goiás. Foi recuperado meio milhão de reais em cabeças de gado que haviam sido furtadas pelos criminosos.

Conforme a Polícia Civil (PC), a operação foi batizada de Setentrional Goiano, em referência à região de atuação da organização criminosa, e as investigações começaram no mês de junho deste ano após furto de 50 cabeças de gado no município goiano de Uruaçu. Posteriormente, outros roubos e furtos ocorreram nos municípios de São Luiz do Norte, Hidrolina, Itaguaru e Porangatu, totalizando cerca de 500 cabeças de gado furtadas ou roubadas.

Ainda segundo a PC, os suspeitos praticaram, em tese, os crimes de roubo, furto de semoventes e organização criminosa, investigada. A PC informou que até o momento, seis inquéritos policiais da DERCR já estão com as autorias determinadas e casos solucionados, mas há indícios de outras atuações da organização criminosa. Também foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão.